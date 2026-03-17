회원국 비축분 재고 14억 배럴 방출에 비회원국 인도·콜롬비아·태국 등도 동참 “가장 중요한 건 호르무즈 해협 통한 수송 재개” 강조

[헤럴드경제=도현정 기자]파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장이 16일(현지시간) 미국· 이스라엘과 이란 간 전쟁이 계속돼 에너지 위기가 이어질 경우 추가로 전략비축유를 방출할 수 있다고 밝혔다.

비롤 사무총장은 이날 오후 영상 성명에서 지난주 IEA의 전략비축유 방출 결정이 “시장에 안정화 효과를 가져왔다”며, 여전히 중동 사태로 인한 공급 차질이 빚어지고 있다며 이같이 말했다.

IEA의 32개 회원국은 지난 11일 사상 최대 규모인 전략비축유 4억배럴을 시장에 방출하기로 결정했다. 아시아·오세아니아 회원국은 즉각 비축유를 방출하기로 했고 미주와 유럽 회원국은 이달 말부터 시작한다.

비롤 사무총장은 앞서 회원국 정부의 비축량이 총 12억배럴, 정부 의무 하에 보유된 산업용 비축분이 6억 배럴이었던 점을 감안하면 “여전히 14억 배럴 이상이 남아있다”며 “필요에 따라 추가 조처를 할 수 있다”고 말했다.

IEA 회원국이 아닌 인도, 콜롬비아, 싱가포르, 태국, 베트남 등도 전략비축유를 방출하겠다고 동참했다.

비롤 사무총장은 “비축유 방출이 당분간 완충 역할을 할 수는 있지만 영구적 해결책은 아니다”라며 “석유와 가스의 안정적 공급 흐름을 회복하기 위해 가장 중요한 건 호르무즈 해협을 통한 수송의 재개”라고 강조했다.

비롤 사무총장은 현 상황에 대비해 “전 세계 정부들과 긴밀히 협력할 것”이라며 “에너지 안보를 강화하기 위해 수요 측면에서도 어떤 정보와 권고 사항을 제공할 수 있을지 검토하기 시작했다”고 전했다.