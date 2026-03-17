서울청년센터 성과평가에서 S등급 획득…2022, 2023년에 이어 세 번째 최고 등급 달성 관계망 형성, 마음 건강 지원 등 1500여 개 맞춤형 프로그램 제공…청년 4만여 명 이용 노동부 주관 청년성장 프로젝트 우수기관 선정 등 대내외적으로 청년 정책 우수성 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)의 대표 청년 문화공간인 ‘신림동쓰리룸’이 서울청년센터 성과평가에서 최고 등급인 S등급을 받는 쾌거를 이뤘다.

해당 평가는 서울시 주관으로 ▲정책 전달 ▲정책 수행 ▲정책 확산 등 3개 분야 16개 세부 항목에 대해 실시됐다. S등급을 획득한 구는 2022년, 2023년에 이어 세 번째 최고 등급을 달성하게 됐다.

현재 서울청년센터는 서울 전역에 16개소가 운영되고 있다. 전국에서 청년 인구 비율(41.7%)이 가장 높은 구는 지난 2019년 8월 서울시 최초의 청년센터인 신림동쓰리룸을 개관했고, 지난 연말 기준 서울에서 가장 많은 5만2000여 명의 멤버십을 보유하고 있다.

신림동쓰리룸은 원룸, 고시원 등에 거주하며 생활공간이 협소한 청년들에게 ‘제3의 대안’이 되어 다양한 문화공간을 제공한다는 의미를 담았다. 지난해에는 대학동 청년안심주택 내 청년활력공간으로 확장 이전하며 새 둥지를 틀며, 1년간 4만여 명의 청년이 다녀가는 대표적인 청년 활동 거점으로 자리매김했다.

신림동쓰리룸은 ▲청년정책 종합상담 ▲청년 사회적 관계망 형성 프로그램 ▲마음 건강 지원 사업 등 1500여 건의 다양한 청년 맞춤형 프로그램을 제공했다.

특히 정서적·사회적 고립으로 어려움을 겪는 청년의 단계적 일상 회복을 돕는 ‘꽃피다 프로젝트’, 20개 청년 지원 기관이 모여 결성한 사회안전망 ‘관악 유스크루‘는 청년들로부터 큰 공감을 얻으며 서울청년센터의 선도적 모델로 인정받았다.

’서울시 청년 건강한 밥상 사업‘ 등 적극적인 공모사업 유치에도 힘썼다. ’고용노동부 청년성장프로젝트’의 경우 우수기관으로 선정되는 영예도 안았다.

서울광역청년센터 성과공유회에서는 촘촘한 지역연계망 구축으로 분야별 청년정책 간 칸막이를 허문 종합상담 사례가 ‘정책전달’ 부문에서 우수사례로 선정됐다. 아울러 신림동쓰리룸 이미연 선임 매니저가 청년정책 유공자로 서울시장 표창을 수상했다.

올해 신림동쓰리룸은 청년정책 사각지대 해소와 타 지역 청년과의 교류 등 민관 협력을 통한 ‘관계망 형성’ 중점의 청년 지원 모델을 계속해서 확대 추진해 나갈 계획이다.

박준희 구청장은 “이번 성과는 지역사회와의 협력으로 현장에서 청년들과 호흡하며 청년의 삶에 실질적인 변화를 만들어 온 결실”이라며 “청년친화도시 2년 차를 맞아, 신림동쓰리룸과 함께 청년이 머물며 성장하고 싶은 대한민국 청년 수도 관악을 향해 계속해서 도약해 나가겠다”고 말했다.