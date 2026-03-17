의료·요양·건강관리 ‘원스톱’ 지원… 돌봄이 필요한 65세 이상 노인 및 중증장애인 대상 민관 협력 ‘안심퇴원’ 체계 구축…퇴원 환자의 안정적인 지역사회 안착 지원 방문 운동 교육부터 낙상 예방까지… 예방 중심의 ‘맞춤형 홈케어’ 서비스 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 오는 27일 전국적으로 ‘지역사회 통합돌봄 제도’가 시행됨에 따라 의료·요양·돌봄 서비스를 한 번에 제공하는 ‘영등포형 통합돌봄’ 사업을 본격 추진한다.

‘영등포형 통합돌봄’은 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 우리 구 특성에 맞는 의료, 요양, 돌봄 서비스를 연계해 지원하는 제도다. 신체 기능 저하, 장애, 질병 등으로 일상생활이 어려운 65세 이상 어르신과 중증 장애인이 주요 대상이다.

구는 특히 퇴원 환자의 지역사회 안착 지원에 중점을 두고 ‘안심퇴원 통합돌봄사업’을 추진한다. 지난달 24일 지역내 7개 의료기관과 업무협약을 체결해 병원으로부터 환자의 건강 상태와 돌봄 필요 사항을 사전에 공유받는 체계를 마련했다.

이를 바탕으로 보건의료, 요양, 생활·주거지원, 장애인 지원 등 맞춤형 돌봄 서비스를 신속히 연계해 퇴원 후 재입원이나 시설 입소를 예방하고, 환자가 집에서 안정적으로 생활할 수 있도록 지원한다. 특히 구에서 추진 중인 맞춤형 식사지원 사업 ‘건강한 家’와 연계해 당뇨식단, 암환자 식단, 죽, 밑반찬 등 대상자의 건강 상태를 고려한 맞춤형 식사를 제공해 건강한 삶을 지원한다.

이와 함께 ‘돌봄공백 제로, 돌봄패키지 사업’ 및 ‘건강똑똑! 방문운동사업’으로 돌봄 대상자의 가정을 직접 방문해 청소, 세탁, 목욕 등 일상생활에서의 돌봄을 지원하고, 스트레칭과 건강체조 등의 운동을 직접 교육한다.

또, 구는 돌봄 대상자의 주거환경도 개선한다. ‘낙상제로, 홈케어 사업’으로 ▲문턱제거 ▲미끄럼방지 타일 설치 ▲실내 바닥마감 ▲스위치 콘센트 위치 조정 ▲화재감지기 설치 등 낙상 예방 용품과 편의시설을 설치해 낙상 등 안전사고를 예방하고 생활의 편의성을 향상시킨다.

아울러 오는 27일 통합돌봄사업 시행에 맞춰 ‘영등포형 통합돌봄사업 비전 선포식’을 개최하고, 영등포구만의 다양한 돌봄 자원을 유기적으로 연계한 특화 서비스를 구민에게 제공하겠다는 비전을 공식적으로 선포할 예정이다.

통합돌봄 서비스 신청을 원하는 가구는 거주지 동주민센터를 방문하거나 국민건강보험공단 영등포남부지사로 대상자 본인, 대상자 가족, 후견인 등이 방문 신청하면 된다. 신청 이후 방문 조사 ‧통합판정 절차를 거쳐 대상자가 최종적으로 선정된다.

최호권 영등포구청장은 “‘영등포형 통합돌봄’ 사업은 지역사회가 함께 만들어가는 돌봄 체계”라며 “돌봄이 필요한 구민들이 일상 속에서 체감할 수 있도록 서비스 연계와 제공에 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.