옥수동 436번지 일대 급경사 구간 엘리베이터 도입, 보행 약자 일상 통행에 불편을 겪어왔던 곳 서울시 ‘고지대 이동약자 편의시설 설치’ 공모 사업 선정, 사업비 25억 원 투입, 2027년 착공 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 고지대 보행 환경 개선을 위해 옥수동 436번지 일대 급경사 구간에 엘리베이터를 도입할 예정이라고 밝혔다.

대상지는 연장 40m, 높이 14m, 경사도 35%로 지형 특성상 계단 경사가 급하여 고령자, 어린이 등 보행 약자가 일상 통행에 불편을 겪어왔던 곳이다.

이번 사업은 서울시 ‘고지대 이동약자 편의시설 설치’ 공모사업에 최종 선정되었으며, 총사업비 25억 원을 투입해 엘리베이터를 설치할 계획이다.

엘리베이터가 설치되면 초·중학교, 버스 정류장, 매봉산 공원 등 주요 시설 접근성이 크게 개선되는 만큼, 고령자·장애인·어린이 등 이동 약자는 물론 주민 누구나 보다 안전하고 편리하게 해당 시설들을 이용할 수 있는 보행환경이 조성될 것으로 기대된다.

구는 서울시 사업 일정에 맞춰 올해 타당성 조사와 투자심사를 마치는 대로 기본 및 실시설계에 들어갈 것이며, 공사는 2027년에 착공될 예정이다.

구 관계자는 “고지대로 인해 이동에 불편을 겪어온 주민들의 오랜 숙원이 이번 사업을 통해 실질적으로 해소될 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지역 내 생활환경 개선과 주민들의 삶의 질 향상을 위한 노력을 지속해 나가겠다”고 말했다.