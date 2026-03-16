[헤럴드경제=문영규 기자] 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 주제가 ‘골든’을 부른 가수 겸 작곡가 이재가 오스카상(아카데미상)을 수상하며 “자랑스럽다”는 소감을 밝혔다.

‘골든’은 16일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 돌비극장에서 열린 제98회 미국 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다.

수상자로 무대에 오른 이재는 눈시울을 붉히며 “이런 말도 안 되는(엄청난) 상을 주신 아카데미에 진심으로 감사드린다”며 감격으로 벅찬 감정을 억누르고 말했다.

그는 “제가 어릴 때, 아시다시피 사람들은 제가 K팝을 한다고 놀리곤 했다”며 “하지만 지금은 모두가 우리 노래와 한국어 가사를 따라 부르고 있다. 정말 자랑스럽다”고 했다.

그러면서 “전 이 노래처럼, 이 상이 성공에 대한 것이 아니라 꺾이지 않는 마음(회복 탄력성)에 대한 것이라는 걸 깨달았다”고 말했다.

함께 작업한 팀에게도 공을 돌렸다. 그는 “저희 팀에게 그저 너무나 감사할 따름”이라며 “케데헌 출연진을 비롯해 매기 강 감독과 크리스 아펠한스 감독, 프로듀서 미셸 웡에게도 고마운 마음”이라고 했다.

부모님과 약혼자, 매니저 등을 비롯해 넷플릭스와 소니 측에도 감사를 표했다.

이번 시상식엔 공동 작사가 마크 소넨블릭과 더블랙레이블 소속 작곡가 곽중규·이유한·남희동(이상 IDO), 서정훈(24) 등도 무대에 함께 올랐다.

가수 라이오넬 리치가 수상작인 ‘골든’을 호명하고 이재가 수상을 위해 무대에 오르는 동안 장내엔 “‘케데헌’의 곡으로 방금 아카데미 시상식의 역사를 새로 썼다. K팝 최초로 주제가상을 수상하게 됐다”며 “작곡팀 전원은 이번이 첫 오스카 후보 지명이자 첫 수상”이라는 설명이 나왔다.

한편 이날 ‘케데헌’은 아카데미 장편 애니메이션상까지 수상해 2관왕에 올랐다.

연출자 매기 강 감독이 수상을 위해 빨간 드레스를 입고 무대에 오르는 순간 ‘케데헌’ 주제곡 ‘골든’이 울려퍼졌다.

매기 강 감독은 울먹이는 목소리로 “‘저와 닮은 분들’이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것”이라며 “이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다”는 수상 소감을 말했다.

공동 연출자 크리스 아펠한스 감독은 “음악과 이야기에는 문화와 국경을 초월해 우리를 연결하는 힘이 있다”며 “젊은 영화제작자, 예술가, 음악가에게 ‘당신의 이야기를 들려달라. 당신의 목소리로 노래하라. 세상이 기다리고 있다’는 말을 전하고 싶다”고 했다.

‘케데헌’ 제작자인 미셸 웡은 “파트너 넷플릭스와 소니픽처스 팀원들에게 감사드린다”면서 가족에게도 감사한 마음을 전했다.

‘케데헌’은 악령 사냥꾼(데몬 헌터스)인 걸그룹 헌트릭스가 사람들의 영혼을 노리는 악령 보이그룹 사자보이즈에 맞서는 이야기를 그린 애니메이션이다.

지난해 6월 공개된 이후 선풍적인 인기를 끌었다. 글로벌 누적 시청 5억회를 넘기며 ‘오징어 게임’ 시리즈를 제치고 역대 넷플릭스 콘텐츠 가운데 최고 흥행을 기록했다.

작품 속 OST도 인기를 끌어 ‘골든’(Golden)은 K팝 장르 최초로 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위를 차지했다.

작품과 주제가는 지난 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 받았고, 지난달 그래미 시상식에선 K팝 장르 최초로 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(시각매체용 최우수 노래) 부문도 수상했다.