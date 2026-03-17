-부산 아파트 전셋값 주간 0.11% 상승, 2024년 8월 이후 최장기 상승세 기록

-동래구 온천·사직동 중심 0.19% 급등... 전세 매물 품귀에 매수 전환 수요 확대

-역세권 입지와 영구 조망, 가격경쟁력 있는 신축 단지, 다가올 전세난 대안 부상

부산 지역 아파트 전세가격이 장기 상승 국면에 접어들며 주택 시장의 판도가 바뀌고 있다. 지속되는 전세가 상승과 매물 부족 현상은 주거 선호도가 높은 핵심 입지를 중심으로 ‘전세 수요’의 ‘매매 수요’ 전환을 가속화시키는 모양새다

20개월째 멈추지 않는 전세가 상승… 동래구 상승폭 ‘압도적’

한국부동산원이 발표한 ‘주간 아파트 가격 동향’에 따르면, 3월 첫째 주 기준 부산의 아파트 전셋값은 전주 대비 0.11% 오르며 강세를 이어갔다. 이는 2024년 8월 이후 20개월 연속 상승한 수치로, 지역 내 전세난이 갈수록 심화되고 있음을 보여준다.

특히 주거 선호도가 높은 ‘해수동(해운대·수영·동래)’ 지역의 상승세가 매섭다. 그중에서도 동래구는 이번 주 0.19%의 상승률을 기록하며 부산 평균을 크게 웃돌았다. 온천동과 사직동 일대 전세 매물이 자취를 감추면서, 호가가 가파르게 오르고 있기 때문이다. 부동산 전문가들은 “공급 물량 감소와 맞물려 전세 수요가 집중되면서, 전세가가 매매가를 지탱하거나 밀어 올리는 현상이 당분간 지속될 것”이라고 내다봤다.

특히 입주 4~5년차 동래구 대단지의 임대 갱신권이 끝나는 2026년 하반기와 맞물리는 시기에 전세가는 시장에 더 큰 파장을 일으킬 것으로 예상된다.

불안한 전세 시장의 해답, ‘해링턴 플레이스 명륜역’ 주목

이처럼 전세가 상승세가 꺾이지 않자, 합리적인 조건으로 내 집 마련이 가능한 신축 단지로 눈을 돌리는 수요자들이 늘고 있다. 특히 동래구의 중심 입지에 위치한 ‘해링턴 플레이스 명륜역’이 그 대표적인 대안으로 꼽힌다.

‘해링턴 플레이스 명륜역’은 부산 지하철 1호선 명륜역을 도보로 이용할 수 있는 초역세권 입지를 자랑한다. 전세가 상승폭이 컸던 온천동의 핵심 인프라를 그대로 공유하면서도, 신축 아파트만의 특화 설계와 커뮤니티 시설을 누릴 수 있다는 점이 큰 매력이다.

영구 조망과 명문 학군, 미래 가치까지 확보

단지는 최고 46층 높이의 랜드마크 규모로 조성되어 탁 트인 도심 뷰와 온천천 조망을 영구적으로 누릴 수 있는 조망권을 확보했다. 또한 부산 최고의 학군지로 불리는 ‘동래 8학군’ 내에 위치해 있어, 자녀 교육을 위해 동래구 진입을 희망하는 전세 세입자들에게 매력적인 선택지가 되고 있다.

주변의 롯데백화점, 롯데마트, 동래구청 등 풍부한 생활 인프라는 물론, 향후 예정된 교통망 확충 호재까지 더해져 주거 안정성과 자산 가치 상승을 동시에 기대할 수 있다.

지역 분양 관계자는 “동래구의 전세가 상승률이 부산 전체 평균보다 월등히 높은 상황에서, 전세 비용에 조금 더 보태 내 집을 마련하려는 상담 문의가 급증하고 있다”며, “특히 2026년 부산 고분양가 단지들이 예정되어 있어 2025년 기분양 단지들의 미분양 해소가 빨라질 것”이라고 밝혔다.