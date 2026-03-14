[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위군은 지난 13일 ‘군위 청소년허브센터 개관식’을 개최해 청소년을 중심으로 교육과 문화, 휴식이 공존하는 군위형 복합문화공간의 새로운 출발을 알렸다.

이날 개관식에는 주민위원회 위원과 지역 청소년, 주민, 관련 공무원 등 200여명이 모인 가운데 풍류인 전통연희 및 군위 소년소녀합창단의 축하공연을 시작으로 경과보고, 기념사와 축사, 현판식, 테이프 및 떡 커팅식 순으로 진행됐다.

군위 청소년 허브센터는 지상4층·지하1층, 연면적 4765㎡ 규모로 조성됐다.

1층에는 공유 전시실과 공유 카페가 들어서며 2~3층에는 공립학원인 군위 인재양성원과 청소년 문화의 집이 마련된다.

4층에는 멀티플렉스형 작은영화관과 마을방송국, 상담복지센터가 입주해 교육은 물론 문화 생활과 심리 케어까지 한 건물에서 해결할 수 있는 원스톱 서비스를 제공한다.

군위군 관계자는 “군위 청소년허브센터가 우리 군위군 청소년들이 지역에서도 수준 높은 교육과 다양한 문화 활동을 누릴 수 있는 기반이 되길 바란다”고 말했다.