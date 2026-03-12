[헤럴드경제=이원율 기자]일본 성인 10명 중 4명은 70대에도 일할 의향이 있는 것으로 조사됐다.

니혼게이자이신문(닛케이)은 지난해 10~12월 18세 이상 성인 1518명을 상대로 한 우편 여론조사에서 70세가 돼도 일하겠다고 답한 비율이 42%였다고 12일 전했다.

이 조사를 시행한 지난 2018년 이후 70대에도 일하겠다는 비율이 40%를 넘은 일은 처음이라는 게 닛케이의 설명이다.

구체적으로 보면 ‘70~74세’가 23%, ‘75세 이상’이 19%였다.

이번 조사는 몇살까지 일할 생각인지 응답자가 수치로 쓰는 방식으로 진행했다. 전체 응답의 평균값은 68.3세였다. 일본 기업의 고용 의무 연령인 65세보다 높은 숫자다.

일본은 고령자 고용 확산을 위해 지난 2012년 고령자 고용 안정법을 개정해 기업이 근로자가 원한다면 65세까지 의무적으로 고용하도록 했다.

지난 2021년에는 근로자의 고용 기회를 70세까지 보장하기 위해 기업이 노력해야 한다는 내용을 법제화하기도 했다.

이번 조사에서 연령대로 보면 65~69세까지 일하고 싶다는 사람이 27%로 가장 높은 비율을 보였다.

응답자 중 나이가 많을수록 나이가 들어도 계속 일하고 싶어하는 경향이 뚜렷하게 보였다.

60대 응답자 중 70세가 된 후에도 일할 생각이라는 비율은 58%에 이르렀다. 75세 이상이 돼도 계속 일하겠다는 비율도 20%였다.

20대는 평균 63.4세, 30대는 64.8세, 40~50대는 67.2세까지 일하겠다고 응답했다.

응답자들은 노후에 불안을 느끼는 것으로 조사됐다.

‘자신의 노후에 불안을 느끼는가’라고 묻자 응답자 75%가 “그렇다”고 답할 정도였다.

노후에 대비하기 위해 ‘재취업을 위한 재교육을 하고 있다’는 답변은 4% 수준이었다고 닛케이는 전했다.

한편 이런 흐름 속에서 15~64세 생산가능인구가 줄고 있는 가운데 노동시장 인구(경제활동 인구)는 지난해 역대 처음으로 연평균 7000만명을 넘어섰다고 일본 총무성은 지난 1월말 밝히기도 했다.

일본의 노동시장 인구가 7000만명을 넘어선 것은 비교 가능한 1953년 이후 처음이다.

당시에도 닛케이는 “일본의 인구가 감소세로 돌아선 후에도 노동시장 인구는 꾸준하게 늘고 있다”며 “저출산 고령화로 생산가능인구는 줄지만 일하는 노인과 여성이 늘어나고 있기 때문”이라고 분석했다.

다만 다이이치생명경제연구소 연구원은 “인구 감소의 영향으로 2030년대에는 감소세로 전환될 가능성이 높다”고 닛케이에 설명했다.