[헤럴드경제=이원율 기자]2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 야구대표팀과 준결승 티켓을 놓고 다툴 도미니카공화국 대표팀을 오직 연봉 총액으로만 비교하면 사실상 다윗과 골리앗의 구도다.

도미니카공화국 대표팀의 연봉 총액은 한국팀보다 6.9배나 높은 것으로 집계됐다.

12일 KBO 사무국과 야구 통계 전문 사이트 베이스볼레퍼런스 등에 따르면 이번 WBC 최종 30인 로스터에 들어간 우리나라 선수단 30명 연봉은 약 616억5000만원이다.

이 가운데 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 선수 6명의 연봉만 493억4000만원이다. 대한민국 선수단 연봉의 80% 수준이다.

특히 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 2283만달러(338억원)로 연봉이 가장 높다. 이정후 혼자 선수단 전체 연봉의 절반 이상을 차지하는 셈이다.

KBO리그에서 뛰는 선수 중에는 고영표(kt wiz)가 26억원으로 가장 많다. 이어 류현진(21억원)과 노시환(10억원·이상 한화 이글스) 순이었다.

이와 비교해 사실상 MLB 올스타급 진용을 갖췄다고 해도 이상할 바 없는 도미니카공화국 대표팀 선수들의 연봉(28명 기준)은 베이스볼레퍼런스 기준 2억8717만달러(4249억원)에 달한다.

지난 2024년 뉴욕 메츠와 15년 7억6500만달러(1조1324억원)에 계약한 후안 소토의 연봉만 5187만5000달러(766억원) 수준이다.

소토 한 명 연봉이 한국 선수단 전체 연봉을 삼키는 격이다.

류지현 감독이 이끄는 대표팀은 14일 오전 7시30분(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 앨버트 푸홀스 감독이 지휘하는 도미니카공화국과 WBC 준준결승 단판 대결에 나선다.

승자는 같은 날 열리는 미국-캐나다전 승자와 16일 준결승전에서 맞붙는다.

한국은 일본 도쿄에서 열린 C조 조별리그를 2위로 통과해 2라운드에 올랐다.

도미니카공화국에서는 소토와 함께 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도(이상 샌디에이고 파드리스) 등이 핵심 전력으로 꼽힌다.

최근 2년간 연속 10승 이상을 달성하 좌완 크리스토페르 산체스(필라델피아 필리스)가 한국전 선발로 등판한다.

한국팀은 가용할 수 있는 모든 투수진을 활용해 실점을 최소화할 계획이다.