유가 변동성 확대에 따른 가격 정보 투명성 확보 시·구 합동점검반, 관내 주유소 10개소 모두 점검…적발‘0건’ 13일까지 석유일반판매업소 5곳도 자체 점검 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)는 최근 중동 지역 정세 불안과 긴장 고조로 국내 석유제품 가격 상승 우려가 커지는 가운데 지역 내 주유소를 대상으로 가격표시 준수를 전수 점검했다.

점검 결과 위반사례는 한 건도 없는 것으로 파악됐다.

구는 지난 6일부터 지난 10일까지 서울시와 합동점검반을 꾸려 지역 내 전체 주요소 10개소를 방문해 점검을 실시했다.

점검반은 주유기와 주유소 외부 가격 게시판, 입간판 등에 판매가격이 정확하게 표시되어 있는지를 집중적으로 확인했다.

또 실제 결제 가격과 외부 표시 가격이 일치하는지, 소비자가 가격 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 표시되어 있는지도 꼼꼼히 살폈다. 그 결과 중구 내 주유소는 모두 가격표시제를 성실히 준수하고 있는 것으로 나타났다.

구는 점검과 함께 국제유가 상승기에 편승해 과도한 가격 인상이 발생하지 않도록 업소에 협조를 요청하고, 가격 정보를 지속적으로 투명하게 공개할 것을 당부했다.

한편 구는 자체 점검반을 편성해 오는 13일까지 석유일반판매업소 5곳에 대한 점검도 실시한다. 주유소와 마찬가지로 가격표시 준수 여부 등을 중점적으로 확인하고, 위반 시 시정 권고 또는 과태료 부과 등 행정조치 할 예정이다.

구는 앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 가격 정보 투명성을 높이고 소비자 보호를 강화해 나갈 방침이다.

김길성 중구청장은 “유가 변동성이 큰 시기에 구민들이 안심하고 주유소 등 석유판매업소를 이용할 수 있도록 투명한 가격 질서 확립을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.