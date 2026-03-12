산업용 모터펌프 유통기업 오아시스펌프가 취급 품목 확대와 유통 운영 체계 정비를 중심으로 사업 범위를 넓히고 있다.

부산에 본사를 둔 오아시스펌프는 산업용 펌프와 관련 설비 자재를 공급하는 유통 기업으로, 산업 현장에서 사용되는 다양한 펌프 장비와 설비 부품을 취급하고 있다. 온라인 판매 채널과 오프라인 유통망을 병행하며 산업 설비 자재 공급 사업을 운영 중이다.

회사 측에 따르면 오아시스펌프는 기존 펌프 장비 중심의 유통 구조에서 나아가 배관 자재와 산업용 호스, 연결 부속 등 설비 관련 제품군으로 취급 범위를 확대하고 있다. 산업 현장에서 펌프와 함께 사용되는 설비 자재 수요가 늘어나면서 관련 제품을 함께 공급하는 유통 구조를 구축하고 있다는 설명이다.

산업 장비 유통 시장에서는 제품 규격과 용도가 다양한 만큼 안정적인 공급 체계와 제품 정보 제공이 중요한 요소로 꼽힌다. 오아시스펌프는 다양한 제품 정보를 제공하고 상담 서비스를 운영하며 산업 현장에서 필요한 설비 자재 공급을 이어가고 있다.

또한 제품 품질 확인과 운영 효율성 강화를 위한 설비 구축도 진행했다. 회사는 제품 성능 테스트와 품질 검증을 위한 시험 장비를 도입했으며, 관련 설비 구축에 약 1억 원 규모의 투자를 진행했다.

이와 함께 제조 관련 사업 검토 과정에서 필요한 행정 절차도 완료했다. 오아시스펌프는 공장 등록 절차를 마무리하며 향후 사업 운영 확대에 대비한 기반을 마련했다.

회사 측은 현재 산업 설비 자재 유통을 중심으로 사업을 운영하며 제품 공급 범위를 점진적으로 확대하고 있다.

업계에서는 산업 장비 유통 기업들이 취급 품목 확대를 통해 사업 구조를 다변화하는 사례가 늘고 있다고 보고 있다. 단일 장비 유통에서 벗어나 관련 설비 자재를 함께 공급하는 방식이 산업 현장의 수요 변화에 대응하는 전략으로 활용되고 있다는 분석이다.

오아시스펌프 역시 이러한 흐름에 맞춰 배관 자재와 산업용 호스, 연결 부속 등 설비 관련 제품 공급을 확대하며 유통 포트폴리오를 넓혀가고 있다.