예비 조사서 美 구식 데이터 사용해 표적 잘못 잡았을 가능성 현장 잔해에서 美 국방부 발주 코드 확인 NYT “최근 수십년간 가장 참혹한 미 군사적 실수”

[헤럴드경제=도현정 기자]미국과 이란이 서로 상대국에 책임을 돌렸던 이란 여자 초등학교 폭격사건이 미군의 표적 설정 오류에 의한 것일 수 있다는 예비 조사 결과가 나왔다.

미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 현재 진행중인 군 예비조사에서 지난달 28일 발생한 이란 초등학교 공격에 미국의 책임이 있을 가능성이 크다고 보도했다.

조사에 따르면 미군이 학교 인근에 있는 이란 혁명수비대(IRGC) 해군기지를 겨냥하는 과정에서, 표적 설정 오류가 발생해 초등학교를 공격한 것으로 파악됐다.

이 학교 건물은 과거 군 기지 시설의 일부였다. 미 중부사령부가 공격 좌표를 설정하는 과정에서 국방정보국(DIA)이 제공한 오래된 자료를 사용했는데, 해당 자료에는 학교 건물이 군사 표적으로 남아있어 초등학교가 공격을 받았다는 것이다.

NYT에 따르면 군사 표적 설정 과정은 여러 기관이 관여하는 매우 복잡한 절차로, 정보기관이 제공한 데이터를 검증하고 최신 정보로 갱신하는 과정이 필요하다. DIA 표적 정보가 오래됐을 경우, 국가지리정보국(NGIA) 영상이나 데이터를 활용해 업데이트를 진행한다. 이번에는 공습 초기에 급박하게 폭격을 가하다보니, 이 같은 검증 절차가 없었던 것으로 보인다.

NYT는 조사관들이 오래된 정보가 어떻게 중부사령부에 전달됐는지, DIA가 최신 정보가 있었는데도 옛 정보를 잘못 전달한 것인지 완전히 파악하지 못한 상태라고 전했다.

이번 폭격이 미국 책임일 가능성은 사건 발생 초기부터 제기됐다. 이에 대해 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이나 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “미국은 불량한 이란 정권과 달리 고의로 민간인을 표적삼지 않는다”고 반박해왔다.

그러나 전문가들은 해당 지역 타격 영상을 근거로 미국산 토마호크 미사일이 발사된 것으로 보인다고 분석했다. 이에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 토마호크는 미국 뿐 아니라 여러 나라에서 보유하고 있는 무기라 반박했다. 지난 5일 로이터 통신은 현장에 떨어진 파편을 분석해 해당 토마호크 미사일에 미 국방부에서 발주한 코드가 있었다고 보도했다. 트럼프 대통령은 이란에 책임이 있다고 주장하면서도 그는 공습에 대해 충분히 알지 못하며, 조사가 진행 중이므로 그 결과를 수용하겠다고 발언의 뉘앙스를 전환했다.

NYT는 어린이들로 가득 찬 학교를 공격한 이번 사건은 최근 수십년간 미국의 가장 참혹한 군사적 실수 중 하나로 기록될 것이라고 전했다. 로이터 역시 수십 년간의 미국 분쟁사 중 최악의 민간인 사상 사례 중 하나로 기록될 사건이라 평가했다.

한편, 이란은 이란 국영 TV에서 여학생들의 장례식 영상을 방영하는 등 이를 미군의 소행으로 규정하고 규탄했다.