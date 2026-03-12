불광역 초역세권 입지 재건축… 최고 40층·총 1662세대 규모 건립 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 불광동의 대표적 노후 단지인 ‘불광미성아파트’에 대한 재건축 정비구역 지정 및 정비계획 결정안이 위원회 심의를 통과해 본격적으로 재건축 사업에 착수한다고 밝혔다.

불광미성아파트는 1988년 준공된 단지로, 올해로 37년이 경과했다. 그동안 건물 노후화로 배관 부식, 주차 공간 부족 등 주민들이 큰 불편을 겪어왔다.

이번 정비계획 결정은 주민들의 주거 복지 향상을 위한 은평구의 강력한 의지와 주민들의 적극적인 참여가 만들어 낸 결실이다. 정비계획안에 따르면, 불광미성아파트는 최고 40층, 총 1662세대 규모의 아파트 단지로 조성될 전망이다.

대상지는 3호선 불광역에 인접해 대중교통의 접근성이 우수하고, 불광근린공원 등 주변 녹지와도 가까워 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

은평구는 향후 조합 설립과 사업시행인가 등 남은 절차가 조속히 진행될 수 있도록 신속한 행정 지원을 할 방침이다.

특히 재건축 사업의 핵심인 기간 단축을 위해 서울시와의 긴밀한 사전 협의 시스템을 구축, 통합 심의 등을 통해 중복되는 행정 절차를 과감히 간소화할 계획이다.

은평구 관계자는 “불광미성아파트 재건축은 단순히 낡은 집을 새로 짓는 것을 넘어 은평의 주거 지도를 바꾸는 핵심 사업”이라며 “구민들이 더 나은 환경에서 안정적인 주거 생활을 할 수 있도록 행정 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.