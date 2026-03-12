스킨케어 브랜드 주미소가 터키 최대 드럭스토어 체인인 ‘그라티스(Gratis)’에 입점하며 현지 시장 점유율 확대에 나선다. 이번 입점을 통해 주미소는 터키를 넘어 인근 중동 시장까지 아우르는 K-뷰티 대표 브랜드로 도약한다는 방침이다.

주미소는 그라티스 매장에 브랜드 주력 상품군인 ‘나이아신아마이드’ 6종을 신규 론칭했다. 해당 라인은 최근 글로벌 스킨케어 시장에서 나이아신아마이드 키워드를 선점하며 브랜드 성장을 견인하고 있는 핵심 라인업이다.

현재 주미소는 터키 전역 700여 개의 그라티스 매장 중 400개 매장까지 입점 범위를 확장하며 현지 소비자들과의 접점을 빠르게 넓히고 있다. 브랜드 측은 제품군 강화에도 박차를 가하고 있다. 지난 24년 12월 선보인 6종 제품을 시작으로, 오는 2026년 2분기까지 총 16종으로 취급 품목을 대폭 늘려 현지 고객의 다양한 피부 고민을 해결할 계획이다.

오프라인뿐만 아니라 온라인 시장 공략도 공격적이다. 주미소는 터키 최대 이커머스 플랫폼인 ‘트렌디올(Trendyol)’ 내 공식 스토어 운영을 강화하며 온·오프라인 통합 유통망을 구축하고 있다.

이번 터키 시장 공략은 단순히 단일 국가 진출을 넘어, 지리적 이점을 활용해 인근 중동 시장까지 영향력을 전파하려는 전략적 포석이 깔려 있다. 이를 위해 현지 마케팅 에이전시와 긴밀하게 협업하여 터키 맞춤형 브랜딩을 전개하고, 단기간 내 시장 내 TOP 브랜드로 자리매김하겠다는 포부다.

주미소를 전개하는 (주)헬로스킨 관계자는 “터키 내 최대 유통망인 그라티스 입점은 브랜드의 제품력을 입증받은 결과”라며, “지속적인 라인업 확장과 공격적인 현지 마케팅을 통해 터키를 거점으로 한 글로벌 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.