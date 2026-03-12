[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 12일 구청 소통홀에서 구민의 생명 구조에 기여한 정귀현 씨에게 ‘자랑스러운 구민표창’을 수여했다.

이날 구로구청장 표창을 받은 구로구시설관리공단 주차사업팀 정귀현 씨는 지난 2월 11일 통합상황실 CCTV를 통해 개봉1동 노외 공영주차장 내 주차된 차량의 이상 징후를 발견했다.

정 씨는 즉시 현장에 출동해 상황을 확인한 뒤 경찰과 소방에 신고하는 등 필요한 조치를 취하며 초기 대응에 나섰고, 이후 출동한 119 구급대원의 응급조치로 환자는 의식을 회복해 병원으로 이송됐다.

당시 현장은 자칫 적절한 조치가 이뤄지지 않았다면 인명 피해로 이어질 수 있었던 급박한 상황으로 정 씨의 신속하고 침착한 대응이 피해를 막는 데 중요한 역할을 했다.

구로구 관계자는 “위급한 상황에서도 구민의 생명 보호에 큰 역할을 해주신 정귀현 씨에게 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 구민의 안전한 일상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.