울산시, 12일 관광진흥위원회 개최 ‘관광진흥계획’ 심의…관광 활성화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 ‘다시 찾는 관광도시 울산’ 도약을 위한 전략 점검을 위해 12일 울산시청 본관 7층 상황실에서 2026년 관광진흥위원회를 열고 ‘2026년 관광진흥계획(안)’을 심의했다.

이날 회의에는 위원장인 서남교 행정부시장을 비롯해 관광 분야 전문가와 유관기관 관계자 등 위원 10여 명이 참석해 지속 가능한 글로컬 관광도시 도약을 위한 정책 방향을 논의했다.

참석자들은 지난해 울산 관광의 주요 성과를 점검한 뒤 변화하는 관광 유행에 대응하기 위한 ‘2026년 관광진흥계획(안)’ 전략을 점검했다.

계획안에는 ▷새로운 관광 수요 선점과 지역 관광산업 육성 ▷‘꿀잼도시 울산’ 조성을 위한 관광 기반 확충 ▷삶의 질을 높이는 체류형 관광 기반 구축 ▷관광객 유치 판촉 강화와 마이스(MICE: 국제회의·전시·컨벤션·포상여행 등 대규모 행사) 도시 성장 지원 등의 내용이 담겼다.

울산시는 이날 논의된 의견을 바탕으로 정책의 실효성을 높일 수 있는 세부 전략을 보완해 ‘2026년 관광진흥계획’을 최종 확정하고 관광 활성화 사업을 추진할 계획이다.

서남교 행정부시장은 “위원회에서 논의된 내용으로 울산만의 차별화된 관광 전략을 마련해 울산을 찾은 국내외 관광객들이 울산을 다시 찾을 수 있도록 매력적인 도시로 만들어가겠다”고 말했다.