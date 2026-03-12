[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)와 한국관광공사는 중국 동북 3성 지역 방한 관광시장 선점을 위해 지난 6일부터 10일까지 현지 주요 소매 여행사 판매요원을 대상으로 ‘POST APEC 방한 단체상품 판촉 강화 교육 팸투어’를 실시했다.

이번 팸투어는 중국인 단체 관광객 대상 한시적 무비자 제도(2025년 9월~2026년 6월) 시행으로 증가하는 방한 수요를 실제 방문으로 연결하기 위해 마련됐다.

특히 중국 동북 3성(랴오닝·지린·헤이룽장성)은 단체 관광상품 판매 비중이 높은 지역으로, 전체 판매의 80% 이상이 소매 여행사를 통해 이뤄지는 시장 특성을 고려해 현지 판매요원을 초청해 관광상품 교육과 현장 체험 프로그램을 집중 진행했다.

이번 투어의 핵심은 ‘POST APEC’과 ‘한·중 우호’라는 상징성을 관광 콘텐츠로 연결한 점이다.

2025년 경주 APEC 정상회의 성공 개최와 한·중 정상 외교로 형성된 우호 분위기를 관광상품에 반영해 경주 중심의 테마형 방한 코스를 소개했다.

특히 시진핑 중국 국가주석이 방문했던 경주박물관과 직접 맛보았던 경주 황남빵 본점 등을 포함한 ‘APEC 한·중 우호 발자취’ 테마 코스를 중심으로 경주 관광자원을 집중 홍보했다.

공사는 2026년 상반기 경주 지역 외래 관광객 유치를 전년 대비 20% 이상 확대하는 것을 목표로 한국관광공사 선양지사와 중국 동북지역 현지 주요 여행사와 협력해 마케팅을 추진할 예정이다.

이상훈 공사 마케팅본부장은 “이번 팸투어는 단순한 관광 코스 답사를 넘어, APEC 개최를 통해 높아진 경주의 브랜드 가치를 중국 현지 판매 현장에 직접 전달하는 과정”이라며 “중국 국가주석의 발자취라는 스토리텔링을 활용해 동북 3성 관광객들의 발길을 경주로 이끌겠다”고 말했다.