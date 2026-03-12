[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 11일 천마스퀘어 잔디광장에서 ‘YNC 첫걸음 페스타’를 열고 새 학기를 맞은 학생들을 위한 환영 행사를 진행했다.

총학생회가 주관한 이번 행사는 신입생을 비롯해 재학생, 외국인 유학생, 성인학습자 등 다양한 구성원의 새로운 출발을 축하하고 대학 생활에 대한 기대와 설렘을 나누기 위해 마련됐다.

행사가 열린 천마스퀘어 잔디광장에는 점심시간을 맞아 많은 학생들이 자유로운 분위기 속에서 행사에 참여하며 캠퍼스 전반에 활기찬 분위기가 조성됐다.

이날 행사에서는 학생들의 대학 생활을 응원하는 의미를 담은 ‘설렘 패키지’가 제공돼 큰 호응을 얻었다.

일반 재학생들에게는 대학 생활의 도전과 목표를 응원하는 의미를 담은 ‘설렘&도전 패키지’가 전달됐으며 외국인 유학생들에게는 한국 유학 생활의 시작을 기념하는 ‘글로벌 설렘 패키지’가 별도로 제공됐다.

패키지에는 학생들의 대학 생활에 실질적으로 도움이 되는 맞춤형 물품과 응원의 메시지가 담겨 학생들에게 긍정적인 캠퍼스 경험을 선사했다.

행사에서는 제58대 총학생회 ‘링크’의 홍보 활동도 함께 진행됐다. 총학생회는 새 학기를 맞아 준비한 다양한 학생 참여 프로그램을 소개하며 학생들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.

영남이공대 이재용 총장은 “새 학기를 맞아 학생들이 서로 소통하고 대학 생활에 대한 기대와 설렘을 나누는 뜻깊은 시간이 됐다”며 “앞으로도 학생들이 자신의 꿈과 목표를 실현할 수 있도록 다양한 교육 프로그램과 학생 지원 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.