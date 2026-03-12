-‘빅3 하이엔드 주거 브랜드’ 최초, 단지 부대시설 아닌 상업시설에 입점

-최고 부동산 개발사와 최고 식음(F&B) 기업, 로열파크씨티 식음 서비스 강화

-신검단 로열파크씨티Ⅰ 1단지 ‘고메드 갤러리아 2호점’ 계약, 5월 1일 오픈

국내 3대 시행사 DK아시아는 지난 9일 신검단 로열파크씨티Ⅱ 주택전시관에서 국내 최고의 프리미엄 식음(F&B) 서비스 기업인 ‘고메드 갤러리아’ 1호점 오픈 기념행사를 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 DK아시아 조재만 대표를 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석해 1호점 오픈을 축하했으며 이어 오는 5월 1일, 신검단 로열파크씨티Ⅰ 1단지에 고메드 갤러리아 2호점 오픈을 위한 계약식도 함께 진행했다.

국내 빅3 하이엔드 주거 브랜드 가운데 국내 최고의 식음 기업 ‘고메드 갤러리아’가 오픈 한 경우는 이번 신검단 로열파크씨티Ⅱ가 최초이다. 또한 부대시설이 아닌 상업시설에 배치함으로써 고메드 갤러리아와 같은 프리미엄 브랜드 유치가 가능했으며 이를 통해 지속 가능한 운영 구조를 갖춘 것 역시 빅3 하이엔드 주거 브랜드 가운데 처음이다. DK아시아의 로열파크씨티는 한국기업평판연구소가 매월 발표하는 하이엔드 주거 브랜드 순위에서 현대건설 디에이치, 롯데건설 르엘 등과 함께 빅3 위치를 공고히 하고 있다.

고메드 갤러리아는 국내 아파트 파인 다이닝 부문의 선두주자였던 신세계푸드의 식음(F&B) 부문을 인수한 한화그룹의 국내 최고 프리미엄 식음(F&B) 서비스 기업이다. 특히 고메드 갤러리아는 오는 4월 프리미엄 라이프 스타일을 선도하는 한화갤러리아 백화점 명품관에서 식음 매장을 운영할 예정이다. 이번 1호점 오픈을 계기로 양사는 국내 최초 프리미엄 리조트 도시인 로열파크씨티의 ‘건강한 쉼’을 완성하기 위해 프리미엄 식음(F&B) 서비스를 강화해 나갈 계획이다.

한편 DK아시아는 국내 최초 5세대 하이엔드 아파트의 주거 기준을 완성한 부동산 개발 회사다. 준공 이후 현장에서 철수하는 기존 건설사나 시행사의 4세대 아파트와는 다르게, 현장에 남아 국내 최초로 6성급 호텔과 리조트 수준의 프리미엄 서비스를 직접 운영하고 제공하는 주거 모델을 구현했다. 이를 통해 입주민들은 일상 속에서 건강한 쉼과 자연, 문화를 누리며 일상이 감동되는 주거 환경을 경험하고 있다.

최근 ‘하이엔드’ 아파트 중 상당수는 입주 2~3년이 지나면서 관리·운영 주체가 입주자대표회의로 이관되면서 서비스와 콘텐츠를 지속적으로 유지하는 데에도 한계를 드러내고 있다. 그 결과 분양 당시 강조됐던 차별화 프로그램이 축소되거나 운영 방식이 변경되는 사례도 나타나고 있다.

실제 반포의 한 대단지는 입주 초기 삼식(三食) 서비스가 제공 됐지만 입주민들의 이용률 저조와 비용 부담 문제가 맞물리며 기존 운영 업체보다 낮은 단가를 제시한 업체로 변경할 수밖에 없었다. 여의도의 아파트 역시 조·중식 서비스를 운영 중이지만 단지 규모와 입지 특성상 안정적인 수요 확보에 대한 우려가 제기되고 있다. 전문 인력 기반의 운영 체계와 안정적인 규모의 수요가 뒷받침되지 않게 되면 시간이 흐를수록 하이엔드 아파트의 서비스 품질이 지속적으로 유지되기 어렵다는 것을 단적으로 보여주는 사례다.

결국 DK아시아는 ‘프리미엄 서비스 운영’을 중심에 두고 별도의 전문 운영 체계를 구축했다. 로열파크씨티는 프리미엄 삼식 서비스와 국내 최초의 5D 조경, 6성급 호텔 수준의 38가지 커뮤니티 시설 운영, 13가지 하이엔드 주거 서비스를 비롯해 단지 내 상업시설 배치 계획부터 운영까지 직접 책임지는 지속적인 운영·관리 시스템을 갖췄다.

특히 DK아시아는 지속적인 운영·관리를 위해 아파트 내 부대시설이 아닌 상업시설에 다양한 6성급 호텔 규모의 커뮤니티 공간을 구현하고, 프리미엄 서비스를 제공하고 있다. 고메드 갤러리아 역시 단지 내 상업시설인 로열 트리니티 라운지에 입점시켜 소리나 냄새 등에 대한 민원 없이 안정적이고 지속적인 운영이 가능 하도록 했다.

또한 6성급 호텔 수준의 인테리어·음향시설을 갖춘 로열 뮤직룸, 디지털 스크린 스포츠 시설 로열 레전드 히어로즈 등도 단지 내 상업시설에 설계 단계부터 반영했다. 이는 상업시설에 대한 임대수익을 포기하더라도 프리미엄 주거 서비스 제공을 통해 입주민 만족도를 최우선에 두겠다는 결정에 따른 것이다.

DK아시아 조재만 대표는 “DK아시아와 고메드 갤러리아는 대한민국 최고 시행사와 최고 식음 기업의 만남이라는 상징성과 함께 로열파크씨티 입주민들에게 건강한 쉼을 완성하기 위하여 프리미엄 파인 다이닝을 제공 하겠다는 강력한 의지의 표명”이라며 “이번 1호점 오픈을 통해 로열파크씨티의 삼식 프로그램을 한층 강화된 시그니처 서비스로 발전시켜 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다.”라고 밝혔다.

이어 “오는 5월 1일 신검단 로열파크씨티Ⅰ 1단지에 고메드 갤러리아 2호점 오픈을 통해 로열파크씨티 입주민들의 일상에 건강한 쉼과 자연, 문화는 물론 특별한 자부심까지 더해 나가겠다”라고 말했다.

한편 DK아시아는 로열파크씨티 1단계 사업을 통해 총 6,305세대 규모의 프리미엄 리조트 도시를 성공적으로 완성했다. 금융주관은 하나은행, 시공은 대우건설이 맡아 준공을 완료했다. 현재는 2단계 총 1만6,000여 세대 조성로 중이며, 토지 매입을 완료하고 인허가 절차를 진행하고 있다.

특히 2단계 사업은 풍요를 상징하는 청계천을 모티브로 하는 물길을 중심으로 문화와 사람이 유기적으로 연결되는 도시 구조를 구현하는 데 초점을 맞췄다. 단지를 하나의 프리미엄 리조트형 생활권으로 통합 설계해 생활 동선과 주거 편의성을 극대화하고, 향후 100년을 내다보는 대한민국 하이엔드 주거 랜드마크로 완성해 나간다는 방침이다.