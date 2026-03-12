[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구한의대 뷰티케어학과는 재학생들의 글로벌 역량 강화를 위해 지난달 1일부터 13일까지 영국 런던에 위치한 비달사순 아카데미(Vidal Sassoon Academy) 본교에서 해외연수 프로그램을 실시했다.

11일 대구한의대에 따르면 비달사순 아카데미는 세계적인 헤어디자이너 비달 사순이 설립한 세계적 권위의 헤어 전문 교육기관으로, 정교한 커팅 기술과 체계적인 교육 시스템으로 전 세계 헤어디자이너들에게 ‘성지’로 불릴 만큼 높은 명성을 지니고 있다.

영국 런던을 본교로 운영되며 글로벌 헤어 교육의 중심지로 평가받고 있다.

이번 연수에는 뷰티케어학과 재학생 5명이 참가해 실제 모델을 대상으로 한 실습 중심 교육을 통해 사순컷(Sassoon Cut)의 기본 기술과 정교한 커팅 기법을 집중적으로 익혔다.

교육 과정을 성공적으로 이수한 학생들은 비달사순 아카데미 본교 디플로마를 취득했다.

특히 이번 프로그램은 대구·경북 지역 4년제 대학 가운데 대구한의대 뷰티케어학과가 유일하게 운영하는 비달사순 아카데미 해외연수 프로그램으로, 글로벌 뷰티 전문인력 양성을 위한 특성화 교육의 일환으로 진행됐다.

대구한의대 뷰티케어학과는 글로컬대학30 사업과 연계해 K-뷰티 글로벌 리더 양성을 목표로 다양한 해외 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 학생들의 국제적 실무 역량 강화를 위한 교육을 지속적으로 확대하고 있다.

이번 연수를 인솔한 민유홍 교수는 “뷰티케어학과는 영국 비달사순 아카데미 해외연수를 비롯해 미국 LA Cinema Make-up School 해외연수, 호주 뷰티샵 장기 현장실습 등 다양한 글로벌 프로그램을 운영하고 있다”며 “앞으로도 해외 연수와 글로벌 현장 교육을 더욱 확대해 학생들의 국제 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.