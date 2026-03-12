11일 국립4·19민주묘지서 출범식 개최, 4월 문화제 준비 본격화...민주주의 가치 공유하는 시민 참여형 축제 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 11일 국립4·19민주묘지에서 ‘4·19혁명국민문화제 2026 위원회 출범식’을 개최하고 올해 문화제의 본격적인 준비에 나섰다.

‘4·19혁명국민문화제’는 대한민국 민주주의의 상징인 4·19혁명의 역사적 의미와 민주정신을 국민과 함께 기리는 전국 규모의 보훈문화 행사로, 매년 국립4·19민주묘지를 중심으로 강북구 일원에서 개최되는 강북구 대표 역사문화 축제다.

이날 출범식은 4·19혁명국민문화제의 성공적인 개최를 위한 첫 공식 행사로 마련됐으며, 이순희 강북구청장을 비롯해 4·19혁명 관련 단체 관계자와 위원회 위원 등이 참석했다.

행사는 ▲2026 문화제 추진 경과보고 ▲위원회 출범 선언 ▲축사 및 인사말 ▲행사 추진 방향 공유 ▲참석자 의견 수렴 순으로 진행됐으며, 참석자들은 이후 국립4·19민주묘지를 참배하며 민주 영령들의 숭고한 희생을 기리는 시간을 가졌다.

구와 4·19혁명국민문화제위원회는 이번 출범식을 계기로 오는 4월 10일부터 4월 19일까지 열리는 ‘4·19혁명국민문화제 2026’ 준비에 본격 착수할 계획이다.

올해 문화제는 시민 참여형 프로그램 확대와 문화 콘텐츠 다양화에 중점을 두고 기획된다. 음악·연극·전시 등 문화 프로그램을 통해 4·19혁명의 의미를 보다 친숙하게 전달하고, 시민이 직접 참여하는 다양한 프로그램을 통해 민주주의 가치를 일상 속에서 공유하는 축제로 발전시킨다는 계획이다.

또한 외국인 탐방단 운영 등 국제 교류 프로그램을 통해 K-민주주의의 역사적 의미를 세계 시민과 공유하는 행사로 확대해 나갈 계획이다.

이순희 강북구청장은 “4·19혁명국민문화제는 대한민국 민주주의의 뿌리를 기억하고 그 가치를 다음 세대와 함께 나누는 뜻깊은 행사”라며 “시민들이 4·19혁명의 의미를 함께 공감할 수 있는 문화제로 준비하고, 안전하고 내실 있는 행사가 되도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.