총점 96.94점…‘사전정보공표’, ‘고객관리’ 분야에서 높은 점수 획득 17개 분야 정보 체계화·정보목록 공개율 93.2%…정보 접근성 강화 정보공개 시스템 지속 개선…별도 청구 없이 누구나 ‘실시간’ 정보 확인

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 행정안전부 주관 ‘2025년 정보공개 종합평가’에서 ‘최우수 등급’을 달성했다고 밝혔다.

‘정보공개 종합평가’는 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관 등 550여 개 기관을 대상으로 ▲사전정보공표 ▲원문공개 ▲청구처리 ▲고객관리 ▲제도운영 등 5개 분야, 12개 지표를 종합적으로 평가하는 제도이다.

구는 이번 평가에서 총점 100점 만점 중 96.94점을 기록하며 ‘최우수’ 등급을 받았다. 이는 6년 연속 ‘우수’ 등급에서 한 단계 격상된 성과다. 특히 사전정보공표와 고객관리 분야에서 높은 점수를 받았으며, 5개 지표에서 만점을 기록했다.

구는 정보의 성격에 따라 ‘일반행정’, ‘재정금융’ 등 17개 분야로 정보를 세분화하고, 이를 체계적으로 정리해 구 누리집에 게시함으로써 구민들의 정보 접근성을 크게 높였다. 그 결과 ‘정보목록 공개율’ 93.2%를 기록하며, 투명하고 선제적인 행정 운영 성과를 인정받았다.

또한 정보공개 청구인을 대상으로 실시한 고객 만족도 조사에서 10점 만점에 9.7점을 기록하며, 구민 맞춤형 행정 서비스에 대한 긍정적인 평가를 받았다.

이와 함께 구청 누리집 정보공개 게시판의 조회수 등을 반기별로 분석해 구민의 정보 수요를 파악하고, 이를 구정 운영과 정보공개 정책 개선에 활용하고 있다.

구는 구민들이 별도의 청구 없이도 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 정보공개 시스템을 지속적으로 개선해 왔다. 앞으로도 투명하고 효율적인 정보공개로 구민과의 소통을 강화하고 신뢰받는 행정을 실현해 나갈 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “6년 연속 우수 등급에 이어 ‘최우수’ 등급이라는 성과는 구민의 알 권리와 행정의 투명성을 위해 전 직원이 함께 노력한 뜻깊은 성과”라며 “앞으로도 정보공개 제도를 더욱 발전시켜 구민이 신뢰하고 만족할 수 있는 투명한 행정을 만들어 나가겠다”고 전했다.