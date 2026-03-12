고교학점제‧대입전형 변화 대비 공신력 있는 진학 정보 제공 3월 26일·4월 2일 두 차례 진행, 지역 내 중·고등학생 및 학부모 대상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)는 공신력 있는 교육 정보 제공을 위해 ‘2026년 상반기 노원교육플랫폼 진학아카데미’를 운영한다.

고교학점제 도입과 대입전형 변화로 학생의 과목 선택과 진로 설계가 대입 준비와 직접적으로 연결되면서 학생과 학부모의 관심이 높아지고 있다.

이에 구는 공교육 기반의 전문 강사를 초청해 변화하는 입시 제도와 교육과정 정보를 안내하는 진학아카데미를 마련했다.

이번 상반기 진학아카데미는 3월 26일과 4월 2일, 총 2회에 걸쳐 노원교육플랫폼 대강의실에서 진행된다. 대상은 노원구에 거주하거나 지역 내 학교에 재학 중인 중학생부터 고등학교 2학년 학생과 학부모로, 매회 저녁 7시부터 2시간 동안 현장 강의 방식으로 운영된다.

3월 26일에 열리는 첫 강의는 ‘2028~2029학년도 대입의 변화와 준비’가 주제다. 서울시교육청 교육연구정보원 추천 강사인 정의여고 배필희 교사가 변화하는 대입제도의 흐름과 중장기적인 입시 준비 방향을 설명한다.

이어 4월 2일에는 ‘고교학점제의 이해와 과목 선택’을 주제로 혜성여고 이후민 교사가 강의를 진행한다. 고교학점제 도입에 따른 교육과정 변화와 과목 선택 전략을 중심으로 학생들의 진로 설계에 필요한 정보를 안내할 예정이다.

강의 신청은 3월 16일 오후 5시부터 노원교육플랫폼 홈페이지에서 선착순으로 접수한다. 강의별 50명까지 참여할 수 있으며 동일 인원의 대기 신청도 가능하다. 신청을 위해서는 회원가입이 필요하다.

노원교육플랫폼은 학생과 학부모가 맞춤형 교육 서비스를 한 곳에서 무료로 이용할 수 있는 공공 교육지원 시설이다. 진학학습상담, 대학생 학습 멘토링, 독서 프로그램, 부모 양육상담, 입시설명회 등을 통해 진로·학습·양육 전반에 대한 맞춤형 교육 서비스를 제공하고 있다. 학생과 학부모가 필요한 교육 정보를 한 곳에서 확인하고 상담받을 수 있도록 통합적으로 운영되는 것이 특징이다.

오승록 노원구청장은 “입시 환경이 빠르게 변화하는 만큼 검증되지 않은 정보에 흔들리지 않고 정확한 정보를 바탕으로 진학 방향성을 설계하는 것이 중요하다”며 “노원교육플랫폼 진학아카데미가 학생과 학부모에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.