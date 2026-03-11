[기상청 제공]
[기상청 제공]

[헤럴드경제=김유진 기자] 11일 오후 6시 5분 49초 강원 삼척시 동쪽 59km 해역에서 규모 3.1의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 37.44도, 동경 129.83도이며 지진 발생 깊이는 16km이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.


kacew@heraldcorp.com