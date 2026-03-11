[헤럴드경제=김유진 기자] 11일 오후 6시 5분 49초 강원 삼척시 동쪽 59km 해역에서 규모 3.1의 지진이 발생했다고 기상청이 밝혔다.

진앙은 북위 37.44도, 동경 129.83도이며 지진 발생 깊이는 16km이다.

기상청은 “지진피해는 없을 것”이라고 내다봤다.