[헤럴드경제=배문숙 기자]한국무역보험공사는 중동상황에 따른 수출 피해를 최소화하기 위해 ‘이란 사태 비상대책 TF를 설치하고 수출기업을 위한 긴급지원방안을 마련했다고 10일 밝혔다.

무역보험공사는 신속하고 효과적인 대응을 위해 사장이 TF를 직접 총괄하고, 부사장 3인이 각각 피해 지원, 위험 점검, 정책ㆍ조사 파트를 맡도록 했다. TF는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 카타르, 바레인, 이라크 등 호르무즈 해협 인근 7개국과 이스라엘 등으로 수출하는 기업과 중동 지역 프로젝트를 대상으로 실시간 피해 및 애로사항 접수와 긴급 자금 공급, 정부정책 지원 등을 총괄한다.

긴급지원방안에는 피해기업 유동성 지원을 위해 신용보증한도의 최대 1.5배 우대와 보증서 만기 도래시 무감액 연장하고 보험사고시 신속히 보상한다는 내용이 담겼다. 수출 거래선 다변화를 위해서는 해외신용조사 서비스를 무료로 제공하고 기업별 맞춤형 컨설팅을 지원한다.

장영진 무역보험공사 사장은 “사태 장기화 가능성에 대비하여 유동성 지원 및 수출 거래선 다변화를 위한 긴급지원대책을 마련했다”면서 산업통상부 등 부처와 유관기관들과 긴밀히 협력해 수출 피해 최소화를 위한 정부의 선제적 대응에 발맞춰 나가겠다”고 말했다.