[헤럴드경제=김영철 기자] 중국 연례 최대 정치행사인 양회의 한 축인 국정 자문기구 중국인민정치협상회의(정협)가 11일 폐막했다.

정협은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 시진핑 국가주석과 리창·자오러지·왕후닝·차이치·딩쉐샹·리시 등 중앙정치국 상무위원, 정협 위원 등 2000여명이 참석한 가운데 제14기 전국위원회 4차 회의 폐막식을 열었다.

왕후닝 정협 주석은 폐막식 연설에서 “올해는 제15차 5개년 계획(2026∼2030년)이 출발하는 해”라며 “정협은 15차 5개년 계획의 좋은 출발을 위해 지혜와 역량을 모아야 한다”고 말했다.

왕 주석은 또 “정협은 정치협상과 민주 감독, 정책 자문 기능을 통해 경제·사회 발전의 주요 문제에 대해 건설적인 의견과 제안을 제시해야 한다”며 “국민을 위해 봉사해야 하며 민생에 도움이 되는 제안을 더 많이 해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙을 중심으로 더욱 굳게 단결해 사회주의 현대화 강국 건설을 추진해야 한다”고 덧붙였다.

정협은 이날 정협 상무위원회 업무보고 결의 등 4건의 안건을 통과시켰다.

정협과 함께 양회의 다른 한 축인 전국인민대표대회(전인대)는 12일 오후 3시(한국시간 오후 4시) 베이징 인민대회당에서 폐막한다.