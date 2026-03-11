융합인재학부 정인서君 기부 약정식

KAIST는 융합인재학부 재학생이자 글로벌 뮤직테크 스타트업 ㈜엠피에이지(MPAG) 대표인 정인서(오른쪽) 학생이 ‘포용적 AI’인재 양성을 위해 10일 발전기금 10억원을 기탁했다고 11일 밝혔다.

포용적 AI 인재는 장애인과 기술 취약계층 등 사회적 약자까지 AI 기술의 혜택을 누릴 수 있도록 연구·개발하는 전문가를 의미한다.

정인서 학생은 재학 중 창업과 연구 활동을 병행하며 ‘기술을 통한 사회 문제 해결’에 매진해 온 학생 창업가다. 그는 융합인재학부 가현욱 지도교수와 함께 기술이 소외된 이들을 어떻게 보듬을 수 있을지에 대해 꾸준히 연구해 왔다.

청각장애인을 위한 소프트웨어 연구, 미디어에서 언어적 지원이 필요한 사용자를 위한 연구, 시청각 장애인을 위한 양방향 소통 보조공학 기기 연구 등은 국내외 학회에서 주목을 받았으며, KAIST 명의로 여러 건의 특허 출원이라는 값진 결실을 맺었다. 그는 글로벌 뮤직테크 스타트업 MPAG를 창업해 글로벌 400만명 이상의 회원을 보유한 악보 판매 플랫폼 및 AI 음악 교육서비스를 운영하며, 시각장애인을 위한 점자 악보 제공 기능도 개발하고 있다.

이번 기부금은 이번에 신설된 KAIST AI 대학 내 장애인 및 기술·사회 취약계층을 위한 ‘AI 활용 재활보조공학(Assistive Technology)’ 석·박사 교육연구 프로그램 설립에 사용될 예정이다.

정인서 학생은 “AI 기술이 비약적으로 발전하는 지금, 그 혜택이 장애인과 기술 취약계층까지 닿는 ‘포용적 AI’로의 확장이 반드시 필요하다”며 “정규 대학원 과정을 통해 이 분야의 인재들이 늘어나고, KAIST의 전문적인 AI 연구 역량이 그 마중물이 될 것이라고 확신한다”고 강조했다. 구본혁 기자