서울시장 예비후보 등록 후 첫 간담회 “한강버스 안전성 전면 재검토할 것” “소규모 정비사업 권한 자치구로 이양”

정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보(전 서울 성동구청장)가 서울시장이 되면 정비사업에 있어 준공부터 착공까지 모든 과정을 시가 책임지는 ‘착착개발’을 도입하겠다고 밝혔다. 이어 ‘서울 시민이 원하는, 세금이 아깝지 않은 시정을 펼치겠다’는 포부도 밝혔다.

정 후보는 11일 서울시청 인근인 서울 종로구 상연재에서 서울시청 출입기자단 간담회를 개최했다. 정 후보는 “현재 서울시민들께서는 극한 경쟁시대에 서울의 경쟁력을 염려하고 있다”며 “한편으로 서울시가 시민 삶을 안전하게 뒷받침하고 있는지 의문을 가지고 계시다”고 말했다.

정 후보는 “저는 천만시민과 함께 서울을 아시아의 경제문화 도시로 만들어가고자 출마하게 됐다”고 출마 배경에 대해 설명했다. 정 후보는 우선 1000만 시민의 삶을 안전하게 만드는 게 첫 과제라고 설명했다. 그는 한강버스를 예로 들며 “안전 문제는 다른 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 중요한 부분”이라며 “시장이 되면 정부 최고 전문가와 상의해 한강버스의 안전성을 전면 재검토할 것”이라고 말했다. 이어 “안전하다고 판단되면 다음으로 효율성을 보겠다”며 “이미 교통수단으로는 효율성이 없다는 데 의견이 일치했다. 관광용 등 기타 수단으로 고민해 보겠다”고 덧붙였다.

주거 정책에 있어서는 정비사업의 처음부터 끝까지 서울시가 밀착 지원하는 ‘착착개발’ 사업을 도입하겠다고 했다. 정비사업 매니저 제도를 도입해 재건축재개발의 기획부터 착공까지 모든 과정에 공무원 매니저를 두고 사업이 끝날 때까지 지원한다는 것이다.

정 후보는 “정비사업 지정 권한을 자치구로 이양해서 하게 되면 훨씬 속도가 빨라질 것”이라며 “우선 500세대 미만 규모부터 시작해 거기서 문제없이 잘 진행되면 1000세대 미만으로 확대할 계획”이라고 말했다.

서울시의 주거를 수요 맞춤형으로 공급할 것이라고도 했다. 정 후보는 “현재 재개발·재건축 민간 아파트는 착공까지 챙기지 못하는 면이 있는데 착공까지 책임져 속도는 빠르게, 책임감은 높이겠다”며 “고가 아파트뿐만 아니라 실속형 아파트를 많이 짓고 청년, 신혼부부 등을 위한 임대아파트 공급도 강화할 생각”이라고 말했다.

이어 “시니어를 위한 돌봄이 이뤄지는 아파트도 공급할 생각이며 대학생의 주거 문제를 해결하기 위해 대학 주변에 기숙사를 많이 지어 공급하겠다”고 부연했다.

용산국제업무지구에 대한 계획에 관한 질문에 대해서는 “용산국제업무지구에 글로벌 기업과 인재를 유치하기 위해서는 비자 문제와 법인세 혜택 등이 있어야 한다”며 “이곳을 특구로 지정해 이런 문제를 풀어가 글로벌 G2의 중요 도시로 만들겠다”고 설명했다.

특히 정 후보는 출마를 언급했던 때부터 강조한 세금이 아깝지 않은 서울을 만들겠다고 강조했다. 그는 “서울시는 서울 시민이 주체이기에 세금이 아깝지 않으려면 시민이 바라는 일을 해야 한다”며 “오 시장이 한 감사의 정원 같은 사업은 세금을 낭비하는 대표적인 사업”이라고 지적했다. 손인규 기자