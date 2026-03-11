우수한 조망권을 갖춘 부동산이 경기 침체에도 꾸준한 인기를 보이고 있다. 특히 바다가 보이는 ‘오션뷰’를 확보한 단지의 경우 한정된 입지에 위치해 희소성도 높다. 또한 수변 입지에 들어서는 아파트는 대부분의 지역에서 고급 아파트라는 인식이 자리잡고 있어 바다나 강, 호수 인근에 자리한 단지들의 강세가 지속되고 있다.

GS건설이 시공하는 인천 연수구 ‘송도자이 크리스탈오션’이 대표적인 사례로, 오션뷰를 극대화하기 위해 송도 최초로 스카이브릿지(25층)가 적용됐고, 지상에 입주민 커뮤니티 시설을 배치해 바다를 보며 이용할 수 있도록 했다. 그 결과 이 단지는 2021년 분양 당시 979가구 모집에 2만381명의 청약자를 모아 1순위 청약 경쟁률이 평균 21대 1에 달했다.

조망에 따라 발생하는 집값 격차가 최대 13.4%에 달한다는 연구 결과도 나왔다. 지난해 한국부동산분석학회의 「부동산학연구」에 기고된 ‘한강 조망권이 아파트 가격에 미치는 영향 분석’ 연구에서는 서울 서초구 반포동 ‘아크로리버파크’ 개별 세대의 한강 조망을 5단계로 분류해 3차원 시뮬레이션으로 분석한 결과, 전면 조망이 가능한 세대는 한강이 보이지 않는 세대에 비해 13.4% 비싸게 거래됐다는 결론을 내렸다. 부동산 업계에서는 ‘오션뷰’ 역시 이와 유사한 효과가 있을 것으로 보고 있다.

또한 알투코리아부동산투자자문과 희림종합건축사사무소, 한국갤럽이 공동 연구를 통해 발표한 ‘2024 부동산 트렌드’를 살펴보면 향후 주택 결정 때 상품적 고려 요인으로 주택 가격이나 분양가, 시세 적정성이 1위를 차지한 가운데, 향(向)과 조망 등 전망이 2위를 차지했다.

이러한 가운데, 부산 북항 앞 워터프론트 입지로 수변 조망을 품은 ‘해링턴 마레’가 다시금 눈길을 끌고 있다.

해링턴 마레는 부산 남구 우암동 일원에 위치해 있으며, 전용 37~84㎡, 총 2,205가구 규모로 조성된다. 부산 최초로 트리플 스카이브릿지 설계가 적용돼 일대를 대표하는 랜드마크 단지가 될 전망이다.

북항 조망을 극대화하기 위해 글로벌 설계디자인그룹인 칼리슨RTKL과 협업했으며, 그 결과 부산 어디에도 없는 최초의 ‘트리플 스카이 브릿지’를 적용하게 됐다.

해링턴 마레의 트리플 스카이 브릿지는 말 그대로 브릿지가 3곳에 위치하는 것으로, 101동부터 104동까지 전면부에 위치한 4개 동 사이를 연결한다. 특히 각각의 스카이 브릿지가 위치한 높이를 다르게 해 단조롭지 않고 고급스러운 형상을 완성할 것으로 보인다.

스카이 브릿지에 조성되는 고품격 커뮤니티도 눈길을 끈다. 고층부의 장점을 살린 트리플 스카이 브릿지에 자리잡을 스카이 파티룸(15층), 스카이 게스트룸(26층), 스카이 라운지(35층) 등에서는 탁 트인 조망을 누리면서 여가와 휴식을 즐길 수 있도록 할 예정이다.

이 외에도 단지 외관과 조경 등에서도 차별화된 설계를 선보인다. 먼저 조경에는 다채로운 테마정원과 특색있는 테마로드 등 자연을 담은 특화조경 설계를 적용한다. 외관 경관조명, 옥탑 구조물 등의 고급화와 단지 내 실내외 수영장, 사우나 등 차별화된 대규모 부대시설을 조성해 고급 아파트로서의 경쟁력도 확보했다.

‘해링턴 마레’는 가격 경쟁력과 금융 혜택 면에서도 호평 받고 있다. 단지의 3.3㎡당 평균 분양가는 2,089만원으로, 최근 부산 신축 아파트의 평균 분양가보다 낮게 책정되어 가격 메리트가 뛰어나다. 여기에 중도금 60% 전액 무이자 혜택까지 제공해, 실수요자와 투자자들의 자금 부담을 덜어주는 실질적인 강점까지 갖췄다.

분양홍보관은 부산광역시 수영구 민락동에 위치해 있다.