[헤럴드경제=조용직 기자] 한국미즈노는 팀 미즈노 이미향 프로의 블루베이 LPGA 우승을 기념해 ‘우승 기념 MX 포지드 구매 이벤트’를 진행한다고 11일 밝혔다.

이미향 프로는 지난 3월, 중국 하이난성에서 열린 블루베이 LPGA에서 최종 합계 11언더파 277타로 우승 트로피를 들어 올렸다. 2017년 이후 약 8년 8개월 만에 추가한 LPGA 투어 통산 세 번째 우승으로, 긴 공백 끝에 이뤄낸 값진 성과라는 점에서 더욱 주목받았다.

2017년부터 팀 미즈노로 활동한 이미향의 이번 우승은 선수와 브랜드가 오랜 시간 쌓아온 신뢰와 파트너십의 결실이기도 하다. 이를 기념해 한국미즈노는 11~18일 MX 포지드 아이언 7개 이상을 구매한 고객을 대상으로 선착순 80명에게 이미향 프로 친필 사인 모자와 미즈노 골프볼 1더즌을 증정한다. 이벤트 참여 고객 중 추첨을 통해 8명에게는 친필 사인 골프볼 백을 추가로 증정한다.

이벤트 참여는 한국미즈노 골프 공식 대리점 또는 공식 온라인몰에서 해당 아이언을 구매한 후, 미즈노 브랜드 홈페이지 이벤트 페이지에서 응모하면 된다.

이미향 프로는 이번 우승에 함께 한 MX 포지드 아이언에 대해 “조금의 미스샷이 나와도 한결같이 가운데로 보내주는 아이언이다. 사람으로 치면 기복이 없는 선수 같은 느낌”이라며 “샷 편차가 크게 없기 때문에 예상한 대로 안정적인 결과를 만들어주고 일관된 플레이를 할 수 있었다”고 소감을 전했다.

MX 포지드 아이언은 올해 1월 출시된 미즈노의 최신 단조 아이언으로 임팩트 시 부드럽고 맑은 타구감을 구현한 것이 핵심 특징이다. 이벤트 기간중 구매 고객은 총 60가지 옵션의 스틸 샤프트 커스텀 클럽 구매 시 추가 비용 없이 선택 가능한 혜택도 제공받는다.