[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존 실내 골프 아카데미 ‘GDR아카데미’가 합리적인 가격으로 연습과 레슨을 함께 경험할 수 있는 실속형 프로모션 ‘세상에 없던 쿠폰 패키지’를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 프로모션은 GDR아카데미 직영점 한정 이벤트로, 골프 입문자부터 봄 라운드 전 연습이 필요한 골퍼, 실력 향상을 원하는 고객이 대상이다. 타석 10회 이용권과 레슨 2회권으로 구성됐으며, 매장별 가격은 상이할 수 있다.

회원 대상 지인 추천 이벤트를 통해 GDR 타석 이용권, 레슨권, 골프존카운티 카트비 및 그린피 이용권 등 100만원 상당의 누적 혜택 이벤트도 진행한다. 추천 인원에 따라 단계별 혜택이 제공되며 추천 1명당 3만 포인트도 추가 지급돼 최대 30만 포인트까지 적립 가능하다. 참여 방법 및 상세 혜택 구성은 GDR앱을 통해 확인할 수 있다.

GDR아카데미 백두환 상무는 “이번 쿠폰 패키지는 연습과 레슨을 동시에 경험할 수 있도록 실속 있게 구성한 상품”이라며 “회원들에게 실질적인 혜택을 제공하는 동시에, 추천 이벤트를 통해 더 많은 고객이 GDR아카데미를 경험해 보길 기대한다”고 밝혔다.