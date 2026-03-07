[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 국민의힘이 대구·경북(TK) 정치권을 향해 자리 지키는데 급급한 사람들이 넘쳐난다고 비판했다.

홍 전 시장은 7일 자신의 페이스북에서 국민의힘이 여권을 향해 TK 시도 통합법안 통과를 촉구하는 것에 대해 “내가 2년 전 TK통합을 주창할 때는 대구시의회 의장 외에는 아무도 도와주지 않던 국회의원, 단체장들이 이제 와서 민주당과 이재명 정부에게 통합해 달라고 저리 읍소하는 행태는 아무리 이해하려고 해도 이해가 되지 않는다”고 했다.

이어 “사욕을 버리고 TK 미래를 위해서 일하는 사람은 보이지 않고 내 자리 보전하는데 급급한 사람들만 넘쳐난다”고 지적했다.

그러면서 “그런 식견으로 국회의원, 단체장을 하고 있으니 TK가 그 꼴이 된 거”라며 “부끄러움을 좀 알았으면 한다”고 했다.

앞서 송언석 국민의힘 원내대표는 지난 6일 국회에서 열린 원내대책회의에서 더불어민주당을 향해 “국민의힘은 대구·경북 행정통합을 이미 당론으로 확정했다. 이보다 더 어떻게 입장을 분명히 하라는 것인지 되묻지 않을 수 없다”며 “대구·경북 행정통합 특별법은 지금이라도 즉시 법사위(법제사법위원회)를 열어 처리하면 되는 일”이라고 말했다. 그는 민주당에 법안 처리를 재차 촉구했다.