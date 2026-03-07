[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 유재석의 목격담이 화제다.

최근 온라인 커뮤니티를 통해 “유재석 실제로 봤다”는 글과 함께 사진 한장이 공유되고 있다.

해당 목격담 작성자는 “유재석 봤음”이라는 문구를 덧붙였고, 유재석뿐만 아니라 하하, 김광규의 모습도 포착됐다. 뒤돌아 있는 두 사람은 각 허경환과 제작진으로 추정된다.

최근 허경환이 ‘놀면 뭐하니?’의 새 고정 멤버로 합류한 바 있어 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’를 촬영 중인 듯하다.

이날 멤버들은 남색 카디건에 회색 트레이닝 바지를 매치한 단체 의상을 착용했다.

멤버들은 각자 다른 매력으로 의상을 소화 중인 가운데 이 중에서도 평소 꾸준한 자기 관리로 알려진 유재석은 178cm의 큰 키와 슬림한 체형 덕분에 트레이닝복 차림에도 깔끔한 핏을 자랑하며 다른 존재감을 드러냈다.

여기에 작은 얼굴과 길어 보이는 다리 비율이 더해지며 균형 잡힌 실물 비율이 자연스럽게 드러나 시선을 집중시켰다.

한편 유재석은 현재 ‘놀면 뭐하니?’와 SBS ‘런닝맨’, ‘틈만나면,’, tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에 출연 중이다.