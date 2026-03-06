[헤럴드경제=채상우 기자] 미 노동부 노동통계국은 2월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 9만2천명 감소했다고 6일(현지시간) 밝혔다.

이는 5만명 증가를 예상한 전문가 예상(다우존스 집계 기준)을 큰 폭으로 밑도는 수준이다.

실업률은 4.4%로, 역시 전문가 예상(4.3%)을 웃돌았다.