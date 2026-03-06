[헤럴드경제=채상우 기자] 미 노동부 노동통계국은 2월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 9만2천명 감소했다고 6일(현지시간) 밝혔다.
이는 5만명 증가를 예상한 전문가 예상(다우존스 집계 기준)을 큰 폭으로 밑도는 수준이다.
실업률은 4.4%로, 역시 전문가 예상(4.3%)을 웃돌았다.
123@heraldcorp.com
입력 2026-03-06 22:52:46
[헤럴드경제=채상우 기자] 미 노동부 노동통계국은 2월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 9만2천명 감소했다고 6일(현지시간) 밝혔다.
이는 5만명 증가를 예상한 전문가 예상(다우존스 집계 기준)을 큰 폭으로 밑도는 수준이다.
실업률은 4.4%로, 역시 전문가 예상(4.3%)을 웃돌았다.
조현 “美 안보협상팀 전쟁으로 방한 지연…우리가 가는것으로 합의”
[헤럴드경제=문혜현 기자] 한미 정상회담 결과인 조인트 팩트시트(공동 설명 자료) 안보 분야 협의를 위한 미국 대표단의 방한이 중동 상황으로 지연되면서, 우리 대표단이 미국으로 가게 될 전망이다. 조현 외교부 장관은 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “미국 측과 긴밀히 협의해 일단 우리 팀이 먼저 (미국으로) 가는 것으로 합의됐다”고 했다. 이어
“소름 돋는다” “다 대본 아니야?” 초유의 ‘무당 예능’ 1위 줄줄이 등극하더니 결국…
[헤럴드경제=박혜림 기자] “K샤머니즘, 이 정도였어?” 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 디즈니플러스(+)가 선보인 무속인 서바이벌 예능 ‘운명전쟁49’가 디즈니+의 이용자 지표를 견인하고 있다. 파격적인 소재로 각종 논란의 중심에 섰음에도 불구하고, 디즈니+ 앱의 월간 활성 사용자 수(MAU)가 한 달 새 20%가량 급증한 것이다. 특히 지난달 주요 OTT 중 신규 설치자 수 1위를 기록하며 ‘운명전쟁49’가 실질적인 가입자 유입을 이끌고 있다는 분석이 나온다. 실시간 앱·결제 데이터 분석 솔루션 와이즈앱·리테일·굿즈는 올해 2월 디즈니+ MAU가 295만명을 기록했다고 5일 밝혔다. 이는 운명전쟁49 공개 전인 올해 1월(245만명) 대비 약 20% 증가한 수치다. 같은 기간 디즈니+의 신규 앱 설치자 수는 66만 명으로 집계됐다. 쿠팡플레이(53만 명), 넷플릭스(51만 명), 티빙(50만 명) 등 경쟁사를 제치고 1위로 올라섰다. 운명전쟁49는 49인의 무속인들이 여러 미션
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.