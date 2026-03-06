[헤럴드경제=채상우 기자] 국내 제조업 현장에서 일하는 태국인 노동자의 월급이 태국 현지에서도 화제다. 400만원이 넘는 월급이 태국 현지 노동자 평균 월급의 7배에 달하는 규모기 때문이다.

6일 온라인상에는 ‘태국인 생산직 노동자의 세전 월급’이라는 제목의 글이 확산하고 있다. 해당 글에는 태국인 남성 A씨가 지난해 9월 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 급여명세서가 담겼다.

명세서에 따르면 A씨는 지난해 8월 한 달 동안 총 402만7045원을 지급받았다. 기본급 209만6270원에 연차수당 8만240원, 토요수당 48만1440원, 휴일수당 36만1080원, 잔업수당 69만2070원, 조기출근 수당 31만5945원 등이 더해진 금액이다. 소득세와 주민세, 건강보험료, 장기요양보험료, 국민연금, 고용보험 등을 공제한 실수령액은 345만4155원으로 집계됐다.

급여명세서상 A씨는 해당 달 31일 동안 하루도 쉬지 않고 근무했다. 평일에는 정규 근무 시간보다 일찍 출근해 일을 시작했고 이후 잔업까지 이어졌다. 기록상 주간 잔업 시간은 46시간, 조기 출근 시간은 21시간에 달했다.

태국 현지 임금 수준과 비교하며, 이는 약 7배 높은 수준이다. 태국통계청(NSO)에 따르면 지난해 태국 노동자의 월평균 급여는 약 1만5565바트(약 62만원) 수준이다. 방콕 기준 최저임금은 하루 372바트, 월 약 9300바트(약 43만원) 수준으로 한국 최저시급의 약 4분의 1에 해당한다.