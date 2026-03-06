회사 “약효 안정성, 휴대성, 편의성 강화돼”

조아제약이 특허받은 용기 세피지앰플을 적용한 ‘헤파토스시럽’(사진)을 새로 출시했다.

헤파토스시럽은 아르기닌, 베타인, 구연산 3가지 성분의 상승효과로 간세포 보호, 간 기능 개선에 효과적인 일반의약품이다. 액상으로 신속하게 체내에 흡수돼 간의 에너지합성과 해독작용 등에서 빠른 효과를 발휘하는 게 특징이다.

주성분인 아르기닌은 요소(Urea) 전구물질로 독성물질인 암모니아 중화에 필수적인 성분이다. 특히 음주로 인한 독성물질(아세트알데히드) 배출을 촉진시켜 숙취를 해소하고 알코올성 지방간을 예방한다.

베타인은 콜린의 산화유도체로 콜린 대사과정에서 콜레스테롤 수치를 낮추고 담즙분비를 증가시켜 지방대사 및 소화작용을 원활하게 한다. 또 지방산 이용을 촉진시켜 체내 지방축적을 방지해 지방간 등 간질환 치료와 예방에 효과적이다.

구연산은 TCA(삼카르복실산) 회로의 주요 인자로 작용해 아미노산대사 및 당·지질대사에 관여한다. 에너지(ATP) 생성을 유도해 피로회복 및 지구력을 증진시킨다. 헤파토스시럽은 성인 기준 1일 10~30㎖를 식간에 분할 복용한다. 의사 처방 없이 약국에서 구매할 수 있다.

세피지앰플 적용으로 헤파토스시럽의 약효 안정성, 휴대성, 편의성 등이 강화될 것으로 기대된다. 세피지앰플은 미국 약전(USP)에서 인증한 안전성 최고 등급(USP Plastic Class Ⅵ) 소재가 적용됐다. 독특성·안전성·내열성·내구성·내화학성·기밀성·차광성 등이 특징이다. 한국을 비롯해 미국·유럽·일본·베트남 등 해외 30개국에서 특허 등록됐다.

조아제약은 “간장약시장 대표제품으로 자리잡도록 다양한 마케팅활동을 하겠다”고 했다.