1조원 규모 재도전 펀드 등 지원 약속

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 6일 실패 경험을 딛고 다시 창업에 도전하는 청년들을 만나 “한 번 실패하면 끝이라는 두려움으로 도전을 망설이지 않도록 재기까지 정부가 책임지는 재도전 생태계 구축에 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 대전 유성구의 스타트업 파크 ‘재도전혁신캠퍼스’에서 간담회를 열고 “청년의 창의적인 아이디어로 만들어가는 국가창업시대는 우리 경제의 가장 중요한 성장전략”이라며 이같이 말했다.

이날 참석자들은 창업 실패 후 신용회복의 어려움, 정책자금 및 투자 접근과정의 부담, 재도전 기업에 대한 사회적 인식 개선 등에 관한 정부의 관심이 필요하다고 말했다.

이에 구 부총리는 “사업 정리 단계에서는 연대책임 제한과 채무 부담 경감 등을 통해 실패에 따른 충격을 완화하고 재도전 준비 단계에서는 도전경력서 제공과 실패 원인 분석, 재도전 분위기 확산 등을 통해 회복 기반을 마련하겠다”며 “재도전 착수 단계에서는 1조원 규모 재도전 펀드 등을 통한 대폭적인 자금 공급과 함께 단계별로 재도전 창업을 촘촘하게 지원하겠다”고 밝혔다.

이날 간담회는 구 부총리의 첫 번째 청년 현장 행보로, 청년의 관점에서 필요한 방안을 논의하기 위해 마련됐다.