[헤럴드경제=장연주 기자] 중국에서 한 남성이 오리를 잡아 손질하던 중 위장에서 금 조각을 발견해 화제다. 오리가 길러진 강 일대는 과거 금 채굴이 이뤄졌던 곳으로 알려졌다.

5일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 “중국 중부 후난성의 남성 류모 씨가 오리를 도축하던 중 오리 위장에서 금 입자를 발견했다”고 보도했다.

발견된 금 입자는 소각 테스트를 거친 결과, 실제 금으로 확인됐다. 무게는 약 10g, 가치는 약 1만2000위안(약 246만원) 수준으로 평가됐다.

류씨는 오리들이 과거 금 채굴로 알려졌던 강 인근에서 방목으로 길러졌다며 흙을 먹는 과정에서 금 입자가 섞인 진흙을 함께 삼켰을 가능성이 있다고 말했다.

전문가들에 따르면, 금은 인체나 동물의 몸에서 소화되거나 흡수되지 않는다. 섭취할 경우엔 일반적으로 소화기관을 통과해 배출된다. 다만 크기가 크거나 불순물이 섞인 금 조각의 경우 동물이나 사람 모두에게 장폐색이나 중독 등의 문제를 일으킬 가능성도 있다.

SCMP는 “룽후이현을 흐르는 천수이강은 남북으로 흐르는 하천으로 과거 금이 발견된 지역”이라며 “이 강에서는 1970년대부터 1990년대까지 금 채굴 열풍이 일었으나 이후 정부가 개인 채굴을 금지했다”고 전했다.

중국 법에 따르면, 지하자원과 광물, 문화재 등은 모두 국가 소유다.

하지만 당국은 오리에서 발견된 금의 소유권을 판단하기는 쉽지 않다고 밝혔다.

한편, 이 지역 오리의 몸에서 금 조각이 발견된 사례는 이번이 처음은 아니다.

과거에도 오리에서 금이 발견된 사례가 있었지만, 이번처럼 많은 양이 나온 경우는 드문 것으로 알려졌다.