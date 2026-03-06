이틀분 확보…“韓 에너지 안보 기여” “UAE 민항기 운항 재개 최종 확정”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 6일 “이재명 대통령 지시에 따라 칼둔 칼리파 알 무바라크 (아랍에미리트·UAE) 행정청장과 원유 도입 방안을 협의했다”면서 “총 600만 배럴 이상의 원유 긴급 도입이 확정됐다”고 밝혔다.

강 실장은 이날 오후 청와대 춘추관에서 관련 브리핑을 열고 “UAE로부터 원유를 도입하게 되었다는 반가운 소식을 전해드리고자 한다”며 이같이 말했다.

강 실장은 먼저 “현재 호르무즈 해협은 완전히 봉쇄된 상황”이라며 “언론에서 보도하고 있는 바와 같이 유조선, 화물선이 호르무즈 해협 인근에서 해협 통과를 대기하고 있다”고 설명했다.

이어 그는 “우리가 구입하는 원유 70% 이상이 호르무즈 해협을 통과하기 때문에 어제 15시부로 자원 안보 위기 경보가 ‘관심’ 단계로 발효됐다”고 덧붙였다.

600만 배럴 규모의 원유는 두 가지 방식으로 우리나라에 전달될 예정이다. 강 실장은 “먼저 호르무즈 해협 통과가 필요하지 않은 UAE 내 대체 항만에 각 200만 배럴 규모의 우리나라 국적 유조선 2척을 즉시 접안토록 하고, UAE 국영 석유회사가 항구 내 보관 중인 원유 약 400만 배럴을 채워 조속한 시일 내에 복귀하도록 할 계획”이라며 “이번 유조선 2척 외에도 대체 항만을 통한 원유 도입을 지속 확대해나갈 예정”이라고 했다.

이어 그는 “UAE가 우리나라에 보관 중인 공동비축물량 중 200만 배럴은 우리가 원한다면 언제든지 제공할 수 있다는 약속을 받았다”고 했다.

우리나라는 현재 약 7개월(208일) 분의 원유를 비축하고 있는데, UAE가 지원하는 원유까지 하면 총 210일 분의 원유가 비축될 전망이다.

강 실장은 이번 원유 긴급 도입 의의에 관련해 “우리나라 일 소비량의 2배가 넘는 600만 배럴 이상의 UAE 원유 긴급 도입은 에너지 수급 안정화는 물론이고, 과도하게 반응하고 있는 유가 안정화에도 기여할 것”이라고 평가했다. 또 “이번 원유 긴급 도입은 양국 전략경제협력의 결실”이라며 “우리 항공 방공 시스템 ‘천궁’이 UAE의 안보를 지키듯이, UAE 원유가 우리나라 에너지 안보에 기여하고 있는 것”이라고 덧붙였다.

이날 강 실장은 UAE가 우리나라 국민의 안전한 귀국을 위해 민항기 운항을 재개하기로 했다는 소식도 전했다.

그는 “이 대통령 지시에 따라 중동지역 내 핵심 우방국인 UAE와 즉각 협의에 착수했다”면서 “UAE는 지역 내 긴장상황을 직접 경험하고 있는 어려운 상황 속에서도 대한민국을 배려한 특별한 지원을 결정했다”고 했다.

이어 강 실장은 “현재 14개 중동국에 우리 국민 1만8000여명이 계시고, 이중 4900여명이 단기 체류자”라며 “특히, 단기 체류자 중에서 약 3500명이 항공편 취소로 인해 UAE와 카타르에 머물면서 귀국을 기다리고 있는 상황”이라고 설명했다.

강 실장은 “정부는 안전한 귀국을 돕기 위해 UAE에서 한국으로 오는 항공기 운항 재개 방안을 UAE와 긴밀하게 협의했다”면서 “어제 UAE 한국 전담 인사와 제 카운터파트인 칼둔 청장에게 안전한 귀국 지원을 요청했고, 외교장관이 추가협의를 위한 통화를 진행했다”고 했다.

그는 “어제(5일) 밤늦게 UAE 민항기 운항 재개가 최종 확정되었고, 지금 우리 국민을 태운 에미레이트 항공의 대형 여객기가 두바이를 출발해 한국으로 들어오는 중”이라며 “오늘(6일) 저녁 7시 30분경이면 인천공항에 착륙할 것으로 예상된다”고 설명했다.

아울러 강 실장은 “아부다비에서 출발하는 에티하드 여객기는 내일(7일)부터 운항 재개될 것으로 예상하고 있다”면서 “대한항공 전세기를 추가 투입해 조속한 시일 내에 국민을 모두 모셔올 수 있도록 UAE와 협의 계속해 나가겠다”고 했다.