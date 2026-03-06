[헤럴드경제=나은정 기자] TV조선 트로트 서바이벌 ‘미스트롯4’에서 최종 우승을 거머쥔 가수 이소나의 남편이 배우 강상준인 사실이 알려지며 화제를 모으고 있다.

지난 5일 생방송으로 진행된 ‘미스트롯4’ 결승전에서 이소나는 원로 가수 패티김의 노래 ‘사랑은 생명의 꽃’을 열창한 뒤 “나를 이 자리까지 올 수 있게 한 것은 가족들의 사랑”이라며 가족에게 고마움을 전했다.

생방송 중계 화면에는 이소나를 응원하기 위해 현장을 찾은 가족들의 모습이 포착됐다.

강상준은 이날 톱5 결승전이 치러지는 현장에서 아내를 응원했다. 그는 이소나가 노래하는 내내 눈물을 흘리는 장모를 옆에서 세심하게 챙기는 모습으로 눈길을 끌었다. 강상준 역시 미스트롯4 ‘진’(眞)에 이소나의 이름이 호명되자 눈시울을 붉혔다.

방송가에 따르면 1991년생 동갑내기인 두 사람은 약 7년간 사랑을 키워온 끝에 2021년 결혼했다. 강상준은 2017년 서울예술단에 입단해 뮤지컬 ‘신과 함께_저승편’로 데뷔, 이후 드라마 ‘재벌X형사’, ‘아는 와이프’, ‘내 남편과 결혼해줘’, ‘나의 해리에게’ 등을 통해 얼굴을 알렸다.

이소나는 결승전에서 실시간 문자 투표로 대역전극을 썼다. 그는 심사위원 점수에선 1572점으로 허찬미(1583점), 길려원(1579점)에 이어 3위였다. 하지만 온라인 응원 투표에서 400점 만점을 받아 중간 순위 2위로 올라섰고, 실시간 문자 투표 총 111만784표(유효표 91만6030표) 중 25만6310표를 획득해 1000점 만점(25만6310표)을 기록하며 우승을 확정지었다.

이소나 파킨슨병으로 투병 중인 어머니를 간병해 온 사연과 어려웠던 가정 형편을 털어놓으며, 우승 상금 3억 원을 가족을 위해 쓰겠다고 밝혀 뭉클함을 안겼다.

이소나는 “많은 희생을 해준 가족들에게 감사하다. 가족들을 위해 지켜줄 수 있는 사람이 되도록 노력하겠다. 엄마, 이제 내 걱정 하지 마”라고 우승 소감을 밝혔다.