[헤럴드경제=김보영 기자] 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌로 아랍에미리트(UAE) 두바이 등 중동 지역에서 한국인 여행객들의 발이 묶인 가운데, 한 한국인 대학생이 택시를 이용해 두바이를 탈출한 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.

지난 4일 한국인 대학생 A씨는 자신의 유튜브 채널에 ‘두바이 탈출기’라는 제목의 영상을 공개했다. A씨는 방학을 맞아 부모와 함께 두바이와 오만으로 가족여행을 떠났지만, 지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 이후 두바이 국제공항이 폐쇄되면서 귀국 항공편이 취소됐다고 밝혔다.

당초 A씨는 지난달 29일 대한항공 직항편을 이용해 인천으로 돌아올 예정이었다.

A씨는 “곧 개강이라 유급이 걱정됐는데, 트위터에서 폭격 사진을 보고 나니 유급이 문제가 아니었다”며 “사진 속 장소가 우리 호텔에서 멀지 않은 곳이었다”고 당시 상황을 전했다.

그는 가족들을 설득해 육로로 오만으로 이동한 뒤 항공편을 이용해 귀국하기로 결정했다. A씨는 “영사관에서도 별다른 안내가 없었고 교민 오픈채팅방에서는 두바이에서 대기하라는 의견이 많았지만, 우리 가족에게는 지금 오만으로 이동하는 것이 맞다는 확신이 있었다”고 말했다.

당시 두바이에서 오만으로 이동할 수 있는 버스는 이미 매진된 상태였다. 결국 A씨는 국경을 넘는 전문 택시를 예약하고 오만 무스카트 국제공항으로 이동하기로 했다. 동시에 태국 푸켓과 말레이시아 쿠알라룸푸르를 경유해 인천으로 돌아오는 항공편도 예매했다.

하지만 택시 회사는 다음날 “국경 상황이 좋지 않다”며 예약을 일방적으로 취소했다. A씨가 강하게 항의하자 업체 측은 다른 택시 회사와 연결해 줬고, 그는 다음 날 오전 택시에 오를 수 있었다.

택시를 기다리는 동안 호텔 밖에서는 폭격음이 들리는 등 긴박한 상황이 이어졌다고 한다.

A씨는 UAE 출국 검문소와 오만 입국 검문소를 차례로 통과해 입국 심사를 마쳤다. 두바이에서 오만까지 택시비는 3명 기준 약 130만원이 든 것으로 전해졌다.

그는 “오만 여행을 마치고 두바이로 왔는데 하루 만에 다시 오만으로 돌아올 줄은 몰랐다”며 “시간이 무한히 흐르는 것처럼 느껴졌다”고 말했다.

이후 A씨는 택시를 갈아타고 약 4시간을 더 이동해 오만 수도 무스카트에 있는 공항에 도착했다. 그는 무스카트 공항에서 4시간 이상 대기한 뒤 태국 푸켓으로 이동했고, 푸켓에서도 6시간 이상 체류한 뒤 말레이시아 쿠알라룸푸르를 거쳐 인천행 비행기에 올랐다.

A씨는 “눈 앞에 서울이 있을 때 거짓말 같았다. 믿기지 않았다”며 “80일간의 세계일주를 하고 온 것 같았다”고 말했다.

한편 이란 공습 여파로 중단됐던 UAE 두바이-인천 노선은 6일부터 재개됐다. 두바이 공항 출국 정보에 따르면 이날 현지시간 오전 3시30분(한국시간 오전 8시30분) 두바이발 인천행 항공편 운항 준비가 시작됐다. 이는 미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 첫 직항 운항이다.