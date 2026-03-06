[헤럴드경제=장연주 기자] 교사에게 저녁시간 연락해 프로필 사진을 내리라고 요구한 학부모의 사연이 알려져 논란이 일고 있다.

6일 온라인 커뮤니티에 따르면, 최근 사회관계망서비스(SNS)에 ‘우리 부모님이 선생한테 이러면 난 자퇴할 것’이란 제목의 글이 빠르게 확산되고 있다.

해당 게시글엔 카카오톡 메시지 2건을 갈무리한 사진이 첨부됐다. 해당 메시지는 한 학부모가 교사에게 보낸 것으로 추정된다.

메시지를 보면, 학부모는 오후 6시가 넘은 시간에 교사에게 “카톡 프로필 사진이 남자친구랑 찍으신 거 같은데 아이들 한창 공부해야 하는 시기에 아닌 것 같으니 내려달라”고 요구했다.

이에 교사가 답장이 없자 학부모는 “일부러 피하시는 것 같다”며 “오늘까지 답장이 없으면 국민신문고에 민원을 넣고 사실관계 확인을 위한 정보공개청구를 하겠다”며 압박했다.

이 같은 사연이 전해지자 네티즌들은 대체로 비판적인 의견을 내고 있다.

네티즌들은 “교사도 사람인데 사생활의 영역까지 침범하는 것은 선 넘었다”, “교사 프로필사진이랑 학생 공부랑 무슨 상관이냐”며 황당하다고 지적했다.