전용 49·59㎡, 735가구 일반분양 보행자 중심 공원형 단지설계 눈길

㈜한화 건설부문과 ㈜포스코이앤씨가 인천 남동구 구월동 1140-1번지 일대에 공급하는 ‘포레나더샵 인천시청역’(조감도)을 분양 중이다.

단지는 상인천초등학교 인근 간석동 311-1번지 일대를 재개발하는 사업으로, 지하 4층~지상 최고 35층, 24개 동, 총 2568세대 규모다. 이 가운데 735세대가 일반분양 물량이다. 전용면적별로는 ▷49㎡ 46세대 ▷59㎡A 383세대 ▷59㎡B 306세대로 구성된다.

계약 조건은 계약금 5%(1차 1000만원 정액제), 중도금 60%, 잔금 35%로 책정됐다. 인천은 비규제 지역으로 취득·양도세 관련 규제가 없고 실거주 의무도 적용되지 않는다. 전매 제한은 12개월이며, 중도금 전액 대출이 가능하다.

교통 여건도 갖췄다. 인천지하철 1·2호선 환승역인 인천시청역과 1호선 간석오거리역이 도보권에 위치한다. 경인로를 통해 수도권 제1·2순환고속도로 및 제2경인고속도로 접근이 가능하다. 인천시청역은 GTX-B 노선이 예정돼 있어 향후 서울역, 여의도 등 주요 업무지구 접근성 개선이 기대된다.

교육·생활 인프라도 인접해 있다. 단지 앞 상인천초를 비롯해 반경 1km 내 상인천중, 신명여고, 인제고 등이 자리한다. 구월동 학원가와 홈플러스, 롯데백화점, 가천대길병원, 인천시청 등도 가깝다.

커뮤니티 시설로는 골프연습장, 스크린 골프, 필라테스 스튜디오, 키즈 북하우스, 스터디룸, 키즈카페, 프라이빗 오피스, 스튜디오 등이 계획됐다. 스마트홈 플랫폼 ‘홈닉’을 도입해 조명·가전 제어, 관리비 확인, 커뮤니티 예약 등을 지원한다. 주차장에는 천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV 에어스테이션’이 적용된다. 단지는 지상 차량을 최소화한 보행자 중심 공원형으로 계획돼 주거 안전성과 쾌적성을 높이는 설계를 적용했다.

장영기 ㈜한화 건설부문 분양소장은 “포레나더샵 인천시청역은 인천의 행정·교통 중심지에 들어서는 2500가구 규모 대단지로 GTX-B 노선 수혜 기대와 계약 조건 등을 바탕으로 실수요자 관심이 예상된다”고 말했다. 입주는 2029년 하반기 예정이다. 윤성현 기자