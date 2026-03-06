현대로템과 9편성에 634억원 계약 태화강역~신복로 구간 2029년 개통

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 지난 5일 현대로템과 울산도시철도 1호선 수소전기트램 9편성 제작을 위한 634억원 규모의 계약을 체결하고 수소전기트램 제작에 들어갔다.

울산시가 추진 중인 도시철도 1호선은 태화강역에서 신복교차로까지 10.85㎞, 무가선 방식의 노선이다.

수소전기트램의 제원은 1편성당 5모듈로 너비 2.65m, 높이 4m, 길이 35m 규모이다. 승차정원은 245명, 운행 최고 속도는 시속 60㎞이다.

이번에 도입되는 수소전기트램은 1회 충전 시 200㎞ 이상 주행이 가능하다. 또한 회전 가능한 최신 대차 기술을 적용해 궤도와의 마찰 소음을 획기적으로 줄였다.

수소연료전지는 전기 생산 과정에서 이산화탄소 등 오염물질을 전혀 배출하지 않아 공기 중 미세먼지 정화 효과로 대기질도 개선한다.

또 전차선이 없어 도심 경관을 살리고 운행 안정성이 뛰어나 쾌적한 대중교통이 될 것으로 기대되고 있다.

울산시 관계자는 “이번 수소트램은 주행 과정에서 이산화탄소와 미세먼지를 배출하지 않고 소음이 적어 산업도시 이미지가 강한 울산이 친환경·저탄소 도시로 전환하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 설명했다.

울산도시철도 1호선 트램은 3814억원을 들여 올해 상반기 중 실시설계를 완료하고, 하반기부터는 본격적인 공사에 착수해 오는 2029년 말 개통할 예정이다.