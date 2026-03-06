3월 11일 오전 10시부터 신청 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군이 임산부들의 건강한 출산과 행복한 태교를 지원하기 위해 ‘2026년 상반기 임신·출산·태교 교실’을 비대면으로 운영하며, 3월 11일 오전 10시부터 참여 신청을 받는다.

이번 프로그램은 관내 등록 임산부를 대상으로 진행된다. 1·2강은 현직 간호사가 알려주는 산후조리 및 신생아 실전 케어 교육으로, 양평군보건소는 등록한 모든 임산부가 시청할 수 있도록 유튜브 동영상 강의 링크를 문자로 제공할 예정이다.

또 3강은 엄마의 소근육 운동과 함께 아기의 두뇌 발달과 정서적 교감을 돕는 손수 제작(DIY) 손태교 교육으로 진행된다. 양평군보건소는 선착순 40명을 모집해 손수 제작(DIY) 바느질 태교 재료(곰돌이 딸랑이 만들기)를 자택으로 배송할 예정이며, 참여자는 동영상 강의를 보며 2주간 교육을 받을 수 있다.

전진선 양평군수는 “비대면 교육 방식으로 시간과 장소의 제약을 줄여 임산부들이 안전하고 편리하게 교육에 참여하고 필요한 정보를 얻을 수 있도록 구성했다”며 “많은 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

한편, 양평군은 출산·양육 친화적 환경 조성을 위해 출산장려금 지원, 산후조리비 지원, 영양플러스사업, 생애초기 건강관리 시범사업, 영유아 보건·놀이 교실 등 다양한 모자보건사업을 추진하고 있다.