[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시교육청은 오는 9일부터 20일까지 2주간 대구교육의 홍보대사 역할을 할‘2026년 대구교육기자단’을 모집한다고 6일 밝혔다.

‘대구교육기자단’은 ▲초3부터 중3 학생들로 구성되는‘대구교육학생기자단’(이하 학생기자단)과 ▲학부모·시민으로 구성되는‘대구교육사랑기자단’(이하 사랑기자단)’으로 나눠 활동하며 월 1회 이상 직접 취재한 기사를 통해 교육 현장의 생생한 소식을 전달하는 역할을 한다.

올해 모집인원은 학생기자단(6기) 200명, 사랑기자단(15기) 30명 등 총 230명이며 활동기간은 오는 4월부터 12월까지다.

기자단으로 활동하고자 하는 학생, 학부모·시민은 대구시교육청 누리집 공지사항에 게시된 지원서를 작성해 기한 내 전자메일로 제출하면 된다.

대구시교육청은 지원서에 필수 기재 사항 누락, 내용 불성실·불충분, 기한 내 제출하지 않은 경우 등을 제외하고 모집인원 내 지원서 제출 순서에 따라 올해 기자단을 구성할 계획이며 오는 25일 누리집을 통해 최종명단을 공개한다.

교육기자에게는 매월 소정의 원고료가 지급되고 학생기자에게는 발대식, 워크숍 등의 행사 참여 기회와 기자증, 기자노트, 기념품 등의 물품이 지급된다.

특히 올해는 학생기자단을 대상으로 기사 작성법, 문해력 강화 교육 등 전문교육을 연 4회 이상 실시하고 기존에 연 2회 실시한 현장취재 활동을 연 4회로 2회 증회한다.

기자단이 작성한 기사는 대구교육기자단 누리집을 통해 공유되며 우수 기사는 언론사 배포 및 분기별 대구교육소식지에 탑재해 널리 알린다.

또 연 1회 40쪽 내외의 실물 신문을 발간해 각급 학교와 기관으로 배포한다.

강은희 대구교육감은 “대구교육기자단 활동은 대구교육에 대한 관심과 자긍심을 제고하고 학생 스스로 자신이 기자가 되어 대구교육을 알린다는 자부심을 갖게 해주는 좋은 기회가 될 것“이라며 “학생 및 시민 모두가 함께하는 친숙한 대구교육의 이미지를 구축할 수 있도록 대구교육기자단 활동을 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.