[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가독성과학연구소(KIT)가 몽골과 ‘식품·환경 안전관리 모델’ 구축에 나선다.

KIT는 지난 5일 몽골 울란바토르에서 몽골 국가기관인 수의위생중앙실험실(SCVL), 국가식품안전표준연구소(NRL)와 글로벌 식품·환경 안전관리 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 독성·위해성 평가 전문성을 갖춘 KIT가 몽골 유관기관과 식품 및 환경 안전관리 협력을 확대하고, ODA 사업의 일환으로 ‘독성평가–식품·환경 분석–수의보건’을 연계한 통합 안전관리 모델을 구축하는 것을 목표로 한다.

▷독성학·환경보건·화학물질 안전 분야의 교육·훈련 모듈 및 공동 프로그램 개발 ▷식품·환경 시료 중 독성물질 분석 협력 ▷고성능 분석장비 활용 및 시험·분석 기술 교류 ▷첨단 수의진단 기술 및 데이터 교류 기반 공동연구 추진 등의 협력 활동을 이어갈 계획이다.

이를 통해 KIT는 독성 연구 분야의 전문성을 국제적으로 확산하고, 시험·분석 기술 교육훈련 및 공동연구를 단계적으로 추진해 몽골의 안전관리 역량 강화와 국내 연구성과 국제 활용 확대를 동시에 이룰 전망이다.

한편 KIT는 5~6일 몽골 표준계량청과 추가 공동연구 및 업무협약 체결을 위한 실무 논의도 진행했다.

허정두 KIT 소장은 “이번 협약은 독성·식품·환경 안전 분야에서 우리 연구소의 전문성과 경험을 국제사회와 공유하는 의미 있는 출발점”이라며 “ODA 연계 협력을 통해 시험·분석 기술, 교육훈련, 공동연구를 확대하고 글로벌 안전 수준 향상에 기여하겠다”고 말했다.

게렐마 울지바트 몽골 SCVL 기관장은 “KIT와의 협력을 통해 진단·분석 기술과 전문인력 역량을 강화하며 수의 공중보건 및 식품 안전관리 체계 발전에 기여하길 기대한다”고 전했다.

KIT는 독성·환경 유해물질 분석 신뢰성 제고, 시험·평가 표준화, 교육훈련 프로그램 연계 등 국제협력 가능성을 다방면으로 넓혀갈 예정이다.