큐텐재팬 이너뷰티 매출 절반 이상이 ‘K’

[헤럴드경제=강승연 기자] 일본 소비자들이 K-뷰티에 이어 콜라겐, 세라마이드 등 K-이너뷰티에 열광하고 있다.

이베이재팬이 운영하는 온라인 오픈마켓 큐텐재팬은 지난달 이너뷰티 판매량이 전년 동월 대비 77% 증가한 가운데 K-이너뷰티 판매량이 90% 급증했다고 6일 밝혔다.

K-이너뷰티의 성장세는 지난해부터 본격화되고 있다. 지난해 큐텐재팬에 입점한 K-이너뷰티 매출이 전년 대비 60%가량 성장했고, K-이너뷰티 매출 비중이 절반 이상에 달했다. 또 K-이너뷰티 브랜드 중 80% 이상이 전년 대비 매출이 증가했다.

일본 이너뷰티 시장은 기능성 성분 중심으로 빠르게 재편되면서 콜라겐, 세라마이드, 히알루론산 등 성분 경쟁력을 앞세운 K-이너뷰티 제품이 소비 트렌드를 이끌고 있다.

실제로 큐텐재팬에서 ‘비거너리 바이 달바 비거너리 식물성 펩타이드 부스터’, ‘달심 히알프로바이오’, ‘바이탈뷰티 슈퍼콜라겐 케라핏’, ‘광동 스킨솔루션 세라마이드’ 등이 좋은 반응을 얻고 있다.

이와 같은 확장세에 대응하기 위해 큐텐재팬은 지난해 이너뷰티 전담 조직을 신설하고 관련 담당 인력을 두배로 확대했다. 이너뷰티 기획전도 상시 운영하며 소비자 접점을 넓히고 있다.

이베이재팬 한국 영업본부 김수아 본부장은 “재구매율과 매출 비중 등 여러 지표에서 K-이너뷰티의 성장성이 확인되고 있다”며 “K-이너뷰티 브랜드가 일본에서 안착하고 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 강화하겠다”고 말했다.