[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시 연수구는 장애인전용주차구역의 불법 주정차 근절을 위해 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 ‘무인단속기’를 도입·운영하고 있다.

연수구는 동 행정복지센터와 도서관 등 16곳에 무인단속기 41대를 설치한데 이어 올해는 ‘2026년 인천시 스마트빌리지 군·구 지원’ 공모사업에 선정되면서 40대를 추가로 확충할 계획이다.

‘인공지능(AI) 기반 스마트 무인단속기’는 장애인 주차 가능 표지를 부착하지 않은 차량이 해당 구역에 진입하면 차량 번호를 자동으로 인식해 경고 방송을 내보내고 안내판(LED)을 통해 불법 주차임을 실시간으로 알려주는 시스템이다.

구는 2025년 9월부터 무인단속기를 ‘과태료 부과 시스템’과 연계해 자동으로 과태료를 부과한 결과 지난해 97.6%의 높은 계도율을 기록했다.

시스템 도입 후 5개월(9월 1일~1월 31일) 동안 총 1040만 원의 과태료를 부과했다.

연수구 관계자는 “스마트 무인단속기는 현장 계도를 통해 불필요한 민원을 줄이는 한편, 상습 위반 차량에는 확실한 과태료를 부과하여 법 집행의 실효성을 높이고 있다”고 밝혔다.