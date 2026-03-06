[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시는 신설도로 3건에 대해 인천시 주소정보위원회 심의를 거쳐 도로명과 도로구간을 결정할 예정이다.

인천시는 영종~청라 연결도로를 비롯한 3개 광역도로의 예비도로명에 대해 시민 의견을 수렴하기 위한 것이라고 6일 밝혔다.

자치단체별로 제출된 예비도로명은 ▷영종~청라 연결도로는 중구가 ‘인천국제도시대로’, 서구가 ‘청라하늘대로’를 제안해 의견이 나뉘었고 ▷영종~신도 연결도로는 옹진군과 중구가 모두 ‘평화대로’를 제시했다.

또 ▷송도워터프런트~승기천 연결도로는 연수구와 남동구가 ‘꿈이음길’로 동일한 의견을 냈다.

이에 따라 인천시는 예비 명칭이 서로 다르게 접수된 ‘영종~청라 연결도로’에 대해 6일부터 16일까지 시민 선호도 조사를 실시한다.

반면, 자치단체 간 의견이 일치한 2개 노선은 별도의 선호도 조사를 진행하지 않는다. 선호도 조사는 인천시 누리집을 통해 온라인으로 참여할 수 있다.

후보안은 ▷두 국제도시의 미래 비전을 담은 ‘국제미래대로’ ▷영종국제도시와 청라국제도시를 연결한다는 의미의 ‘인천국제도시대로’ ▷청라하늘대교 명칭을 반영한 ‘청라하늘대로’ 등 3가지다.

시민은 제시된 안 가운데 하나를 선택하거나 새로운 이름을 직접 제안할 수 있다.

시는 이번 의견수렴 결과를 토대로 지역 특성, 역사성, 위치 예측성, 지속성 등을 종합적으로 검토해 주소정보위원회에서 최종 명칭을 확정하고 3월 말 고시할 예정이다.